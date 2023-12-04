4 декабря 2023 года: великомученицы Варвары - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также красить волосы.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память великомученицы Варвары Илиопольской (Никомидийской). Верующими почитается как защитница от внезапной и насильственной смерти. Катом девушки, казненной в 306 году, стал ее отец, исповедовавший язычество и не смог принять тот факт, что его дочь решила посвятить себя христианству.
Что нельзя делать 4 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- красить волосы;
- недоговаривать правду или хитрить.
Народные поверья и приметы:
- безоблачно и ясно – ждите морозы;
- тепло – в следующем году будет хороший урожай льна;
- облачно — будут снегопады;
- закат красный — к ясной погоде;
- небо ночью звездное – к холодам, тусклое – к оттепели;
- сильный мороз — еще долго продлится холодная погода.
День ангела празднуют:
Геннадий, Иван, Ульяна, Яна, Варвара.
Родились в этот день:
1963 год — Сергей Бубка, украинский спортсмен, 35-кратный рекордсмен мира в прыжках с шестом, олимпийский чемпион (1988), 10-кратный чемпион мира.
А также в этот день:
1979 год — открывают станцию Киевского метрополитена "Лесная";
1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;
1995 год — анонсировали создание легендарного языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета.