В новом фильме "Вонка" все сладости сделали съедобными

В классическом фильме 1971 году актерам предлагали "отвратительный" поддельный шоколад.

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В беседе с Radio Times британский режиссер Пол Кинг раскрыл некоторые секреты о новом фильме "Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли. Так, Кинг отметил, что все восхитительные сладости, которые появляются в фильме, были настоящими. Об этом пишет Daily Mail.

Каждая конфета и шоколадка, которая появляется в последнем фильме о Вилли Вонке, на самом деле была съедобной. Об этом рассказал Пол Кинг, отметив, что на съемочной площадке даже был штатный шоколатье.

Фильм "Вонка", премьера которого состоится 8 декабря, расскажет историю происхождения любимого и эксцентричного главного героя Роальда Даля.

И Кинг сказал, что рядом был эксперт, чтобы убедиться, что в отличие от предыдущих адаптаций, в которых актеры позже рассказывали, что работали с фальшивой "вонючей" и "отвратительной" шоколадной рекой — сладости в новом фильме так же хороши на вкус, как и на вид.

Трейлер фильма "Вонка"

Габриэлла Куньо, высококлассный кондитер и шоколатье, применила свой талант, чтобы воплотить в жизнь фантастические творения из фильма.

Режиссер рассказал об одном моменте, когда его вдохновил фильм 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика".

"Однажды на съемочной площадке произошла удивительная вещь. Я вспомнил момент, где Джин Уайлдер откусывает от чашки, из которой он пил чай. И я подумал: "О, если бы я только подумал об этом, у нас была бы шоколадная чашка, которую мог бы сделать Вилли". До начала съемок оставался всего час, и невозмутимая Габриэлла достала "полдюжины идеальных маленьких чашек и блюдец, сделанных из чего-то, похожего на разные синие листья", — рассказал режиссер.

Он также отметил, что шоколатье приготовила для фильма от 700 до 900 конфет.

Он сказал, что в классическом фильме "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года шоколадная река, по словам актеров, была "вонючей и отвратительной".

Майкл Боллнер, сыгравший Огастуса Глупа, рассказывал в 2021 году: "На самом деле это был не шоколад. Это была вонючая вода! И мы целый день прыгали в нее, а потом дрожали в мокрой одежде".

Джули Доун Коул (Верука Солт) назвала шоколадную реку "отвратительной штукой, которая простояла там три недели. Люди выливали в нее остатки кофе из чашек".

Сам Джин Уайлдер говорил, что только "около трети" сладостей, потребляемых на съемочной площадке, на самом деле были съедобны.

Джин Уайлдер в фильме 1971 года Фото: Warner Bros. Pictures

А та самая съедобная чашка была сделана из воска, который актеру пришлось жевать, пока дубль не отсняли.

Мармеладные мишки в фильме 1971 года были пластиковыми, но их уши съедобны, рассказал актер. Также некоторые лакомства были сделаны из ирисок. Но их было мало и их выдавали по счету.

Между тем, по данным Metaflix, в фильме Тима Бертона 2005 года "Чарли и шоколадная фабрика" компания Nestle предоставила 1850 настоящих плиток шоколада, таких как та, в которой дети находят свои золотые билеты.

Напомним, в новом фильме о Вилли Вонке кроме Тимоти Шаламе играют Хью Грант и Роуэн Аткинсон. Мистер Бин даже появился на премьере нового фильма "Вонка" в Королевском фестивальном зале в Лондоне.