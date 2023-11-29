Мистер Бин на красной дорожке: редкое публичное появление Роуэна Аткинсона (фото)

Актер сыграл святого отца в новой картине о Вилли Вонке.

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68-летний английский актер Роуэн Аткинсон появился на красной дорожке в Лондоне. Об этом пишет Just Jared.

"Мистер Бин" посетил премьеру нового фильма "Вонка" в Королевском фестивальном зале в Лондоне, Англия. Это довольно редкое публичное появление звезды экранов, который выбрал для мероприятия деловой классический костюм с белой рубашкой и галстуком.

В этот вечер также присутствовали Оливия Колман, Хью Грант, Патерсон Джозеф, Мэтт Лукас, Мэтью Бейнтон, Джим Картер.

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Роуэн Аткинсон с коллегами из фильма "Вонка" Фото: Getty Images

В фильме по книге Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" Аткинсон исполнил роль святого отца Джулиуса.

Ровен Аткинсон Фото: Getty Images

Картина выходит на экраны 15 декабря 2023 года.

Тимоти Шаламе, сыгравший главную роль в фильме, появился на лондонской премьере в бархатном костюме Tom Ford и колье Cartier.

Трейлер фильма "Вонка"

Отметим, что Роуэн Аткинсон стал широко известным после своей роли Мистера Бина в комедийном сериале 90-х. Однако его также знают благодаря роли Эдмунда Блекеддера в картине "Черная гадюка".

Напомним, вышел новый трейлер фильма о Вилли Вонке.

Также Фокус писал о премьере "Вонки" в Токио.