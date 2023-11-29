Містер Бін на червоній доріжці: рідкісна публічна поява Ровена Аткінсона (фото)

Актор зіграв святого отця в новій картині про Віллі Вонку.

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68-річний англійський актор Ровен Аткінсон зʼявився на червоній доріжці у Лондоні. Про це пише Just Jared.

"Містер Бін" відвідав премʼєру нового фільму "Вонка" в Королівському фестивальному залі в Лондоні, Англія. Це доволі рідкісна публічна поява зірки екранів, який обрав для заходу діловий класичний костюм з білою сорочкою та краваткою.

Цього вечора також були присутні Олівія Колман, Г’ю Грант, Патерсон Джозеф, Метт Лукас, Метью Бейнтон, Джим Картер.

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Ровен Аткінсон з колегами з фільму "Вонка" Фото: Getty Images

У фільмі за книгою Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика" Аткінсон виконав роль святого отця Джуліуса.

Ровен Аткінсон Фото: Getty Images

Картина виходить на екрани 15 грудня 2023 року.

Тімоті Шаламе, який зіграв головну роль у фільмі, зʼявився на лондонській премʼєрі в оксамитовому костюмі Tom Ford і кольє Cartier.

Трейлер фільму "Вонка"

Зазначимо, що Ровен Аткінсон став широко відомим після своєї ролі Містера Біна у комедійному серіалі 90-х. Проте його також знають завдяки ролі Едмунда Блекеддера в серіалі "Чорна гадюка".

Нагадаємо, вийшов новий трейлер фільму про Віллі Вонку.

Також Фокус писав про премʼєру "Вонки" в Токіо.