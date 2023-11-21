Тімоті Шаламе з’явився в яскравому шкіряному костюмі на прем'єрі фільму “Вонка”

Актор обрав доволі сміливий образ для прем'єри фільму

Related video

27-річний американський актор із французьким походженням Тімоті Шаламе з’явився на червоній доріжці в Токіо в яскравому образі. Фото з прем'єри музичного фентезі фільму "Вонка" в якому Тімоті зіграв головну роль, актор опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Тімоті Шаламе одягнув шкіряний костюм в яскраво-лавандовому кольорі від італійського бренду Prada, доповнив він свій образ прикрасами від французького ювелірного бренду Cartier. Завершили образ актора масивні білі черевики.

Стилістів дуже здивувало, що Тімоті Шаламе не обрав образ від Khy, бренду своєї дівчини Кайлі Дженнер.

Щодо самого фільму "Вонка". Він був знятий Полом Кінгом за сценарієм Саймона Фарнабі та Пола Кінга. У фільмі головний персонаж Віллі Вонка, якого всі більше знають з дитячої книги Роальда Даля "Чарлі і шоколадна фабрика".

Творці фільму переконані, що ця роль Тімоті Шаламе стане однією з найяскравіших та визначніших за всю його кар’єру. До акторського складу фільму увійшли й інші не менш відомі імена — 63-річний американський актор Г'ю Ґрант, 49-річна американська акторка та власниця "Оскара" Олівія Колман, та 68-річний Ровен Аткінсон більши відомий як "Містер Бін" й інші актори.

У прокаті стрічка за участі Тімоті Шаламе в головних ролях з’явиться уже на різдвяні свята 15 грудня на Warner Bros.

Варто зазначити, що це не єдиний фільм прем’єру, якого чекають шанувальники. Тімоті також знявся в продовжені американського науково-фантастичного фільму з назвою "Дюна: Частина 2". Його прем’єра має відбутися вже у березні 2024 року.

Нагадаємо, Ріанна з'явилася на спортивній події з годинником на нозі за 15 млн гривень.