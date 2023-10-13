Тімоті Шаламе, який співає, і мініатюрний Г'ю Грант: вийшов новий трейлер фільму "Вонка"

"Вонка" — приквел до фільму "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" 1971 року з Джином Вайлдером у головній ролі. Картина показує становлення шоколатьє, роль якого зіграв Тімоті Шаламе.

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Warner Bros. Pictures представили другий трейлер музичного фільму Пола Кінга "Вонка" з Тімоті Шаламе в головній ролі, де глядачі можуть побачити становлення Вонки, у деталях роздивитися знамениту шоколадну фабрику і Г'ю Гранта в ролі умпа-лумпи Лофті, пише Variety.

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З'явилися перші фото Тімоті Шаламе в образі Віллі Вонки

Ця чарівно яскрава і винахідлива вистава на великому екрані познайомить з молодим Віллі Вонкою, сповненим ідей, який вирішив змінити світ по одному шматочку за раз, доводячи, що все найкраще у світі життя починається з мрії.

Трейлер починається з того, що Лофті потрапляє в пастку, зроблену Вонкою, а далі події розгортаються яскраво і динамічно.

На глядачів чекає буяння фарб, неймовірні моменти, пов'язані з винаходом нових солодощів, протистояння Вонки і тих, хто хоче йому завадити у створенні шоколадної імперії, та багато іншого.

Фільм "Вонка" — це екранізація знаменитої книги Роальда Даля 1964 року "Віллі Вонка і шоколадна фабрика". Картина за участю Тімоті Шаламе — третя. Це приквел до фільму "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" 1971 року з Джином Вайлдером у головній ролі. У 2015 році образ Вонки у версії Тіма Бертона втілив на екрані Джонні Депп.

За словами режисера стрічки, він не пошкодував, що обрав Тімоті на головну роль.

"Я думаю, найприкметніше в його грі — це не тільки те, що він кумедний, пустотливий і доволі загадковий — прямо як Віллі Вонка, якого знають люди, але також те, що він вкладає таку душу в цю роль, і він блискучий актор. Він неймовірно емоційно розумний і може привнести в цю роль багато емоційної правди", — охарактеризував Кінг Шаламе.

Крім акторського таланту, Тімоті продемонструє глядачам і свої вокальні дані, адже у нього сім музичних номерів.

"Для нього це дійсно прояв сили. Він репетирував кілька місяців, перш ніж ми приступили до відточування навичок, за чим було приємно спостерігати", — підкреслив режисер.

Разом із Шаламе у фільмі знімалися Олівія Колман, Саллі Гокінс, Кіган-Майкл Кі, Меттью Бейнтон, Метт Лукас, Роуен Аткінсон, Джим Картер, Наташа Ротуелл, Саймон Фарнебі, Патерсон Джозеф, Том Девіс, Ракхі Такрар, Джастін Едвардс, Колін О. "Брайен, Еллі Вайт, Фрейя Паркер і Кобна Голдбрук-Сміт.

"Вонка" знятий Полом Кінгом за сценарієм, який він написав у співавторстві з Саймоном Фарнебі. Майкл Сігел і Александра Дербішир є виконавчими продюсерами, а Люк Келлі та Девід Гейман через Heyman Films виступають продюсерами фільму. Перший трейлер фільму був представлений ще влітку.

Прем'єра картини запланована на 15 грудня 2023 року.

Раніше Фокус писав про те, що вийшов повний трейлер другої частини "Аквамена".