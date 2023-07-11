Тімоті Шаламе замахнувся на лаври Джонні Деппа в новому фільмі про Віллі Вонку (трейлер)

Ще до виходу фільму Шаламе приречений на мимовільне порівняння зі своїм попередником у ролі ексцентричного власника шоколадної фабрики. Користувачі, які подивилися трейлер, зазначили, що новий Вонка — "занадто правильний".

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Кіностудія Warner Bros. представила перший офіційний трейлер одного з найочікуваніших фільмів 2023 року "Вонка", головну роль у якому зіграв Тімоті Шаламе, пише Variety.

Актор втілив на екрані образ ексцентричного шоколатьє Віллі Вонки, власника шоколадної фабрики, створеного відомим валлійським письменником норвезького походження Роальдом Далем.

Сюжет музичної картини в жанрі фентезі розповідає історію молодого Віллі Вонки, зокрема про те, як він зустрів умпа-лумпів. Це представники вигаданого племені пігмеїв зростом трохи вище людського коліна.

Крім Тімоті, глядачі побачать у картині Олівію Колман, Саллі Хокінс, Кігана-Майкла Кі, Меттью Бейнтона, Метта Лукаса, Роуена Аткінсона, Джима Картера, Наташу Ротвелл, Саймона Фарнебі, Патерсона Джозефа, Тома Девіса, Ракхі Такрара, Джастіна Едвардса, Коліна О. — Браяєна, Еллі Вайт, Фрейю Паркер та Кобну Голдбрука-Сміта.

Режисер "Вонки" — Пол Кінг, який спільно із Саймоном Фарнебі написав сценарій. Майкл Сігел і Александра Дербішир є виконавчими продюсерами, а Люк Келлі та Девід Гейман через Heyman Films виступають продюсерами фільму.

Ще у квітні Warner Bros представила нові кадри "Вонки" на презентації CinemaCon. Саме тут Шаламе розповів, що насправді плавав у басейні зі справжнім розтопленим шоколадом під час зйомок фільму. У трейлері показано, як Шаламе танцює чечітку на стільниці кафе, а також як з'являється золотий квиток. У фільмі у Тімоті сім музичних номерів.

Віллі Вонка — герой дитячого роману Даля 1964 року "Чарлі та шоколадна фабрика", в якому розповідається про Чарлі Бакета, бідного хлопчика, який виграє золотий квиток на екскурсію знаменитою шоколадною фабрикою Вонки. Екранізація враховує фільм 1971 року "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" з Джином Вайлдером у головній ролі в ролі Вонки і фільм Тіма Бертона 2005 року з Джонні Деппом у культовій ролі. На думку деяких шанувальників, на відміну від Вонки у виконанні Деппа, герой Тімоті вийшов "занадто правильним" і без чортівні в очах.

Джин Вайлдер і Джонні Депп в образі Вонки Фото: Соцмережi

"Вонка" вийде в кінотеатрах 15 грудня 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Тімоті Шаламе розбив камеру оператора під час зйомок реклами .