Поющий Тимоти Шаламе и миниатюрный Хью Грант: вышел новый трейлер фильма "Вонка"

"Вонка" – приквел к фильму "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года с Джином Уайлдером в главной роли. Картина показывает становление шоколатье, роль которого сыграл Тимоти Шаламе.

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Warner Bros. Pictures представили второй трейлер музыкального фильма Пола Кинга "Вонка" с Тимоти Шаламе в главной роли, где зрители могут увидеть становление Вонки, в деталях рассмотреть знаменитую шоколадную фабрику и Хью Гранта в роли умпа-лумпы Лофти, пишет Variety.

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Появились первые фото Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки

Этот неотразимо яркий и изобретательный спектакль на большом экране познакомит с молодым Вилли Вонкой, полным идей и решившим изменить мир по одному кусочку за раз, доказывая, что все самое лучшее в мире жизнь начинается с мечты.

Трейлер начинается с того, что Лофти попадает в ловушку, сделанную Вонкой, а дальше события разворачиваются ярко и динамично.

Зрителей ждет буйство красок, невероятные моменты, связанные с изобретением новых сладостей, противостояние Вонки и тех, кто хочет ему помешать в создании шоколадной империи, и многое другое.

Фильм "Вонка" – это экранизация знаменитой книги Роальда Даля 1964 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика". Картина с участием Тимоти Шаламе – третья. Это приквел к фильму "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971 года с Джином Уайлдером в главной роли. В 2015 году образ Вонки в версии Тима Бертона воплотил на экране Джонни Депп.

По словам режиссера ленты, он не пожалел, что выбрал Тимоти на главную роль.

"Я думаю, самое примечательное в его игре — это не только то, что он забавный, озорной и довольно загадочный — прямо как Вилли Вонка, которого знают люди, но также то, что он вкладывает такую душу в эту роль, и он блестящий актер. Он невероятно эмоционально умен и может привнести в эту роль много эмоциональной правды", – охарактеризовал Кинг Шаламе.

Кроме актерского таланта, Тимоти продемонстрирует зрителям и свои вокальные данные, ведь у него семь музыкальных номеров.

"Для него это действительно проявление силы. Он репетировал несколько месяцев, прежде чем мы приступили к оттачиванию навыков, за чем было приятно наблюдать", – подчеркнул режиссер.

Вместе с Шаламе в фильме снимались Оливия Колман, Салли Хокинс, Киган-Майкл Ки, Мэттью Бэйнтон, Мэтт Лукас, Роуэн Аткинсон, Джим Картер, Наташа Ротуэлл, Саймон Фарнэби, Патерсон Джозеф, Том Дэвис, Ракхи Такрар, Джастин Эдвардс, Колин О. "Брайен, Элли Уайт, Фрейя Паркер и Кобна Холдбрук-Смит.

"Вонка" снят Полом Кингом по сценарию, который он написал в соавторстве с Саймоном Фарнеби. Майкл Сигел и Александра Дербишир являются исполнительными продюсерами, а Люк Келли и Дэвид Хейман через Heyman Films выступают продюсерами фильма. Первый трейлер фильма был представлен еще летом.

Премьера картины запланирована на 15 декабря 2023 года.

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