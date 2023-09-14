Вийшов перший офіційний трейлер фільму "Аквамен і втрачене царство"

Світова прем'єра фільму запланована на 20 грудня 2023 року.

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DS Studios представила перший повноцінний трейлер другої частини супергеройського бойовика про пригоди Аквамена під назвою "Аквамен і втрачене царство". Ролик тривалістю 166 секунд дає зрозуміти, що шанувальники фільму, які так довго чекали на його продовження після виходу першої частини у 2018-му, зрозчаровані не будуть.

На глядачів чекають дуже багато неймовірних поворотів. Так, Артур Каррі (Джейсон Момоа) тепер король Атлантиди. Він одружений на Мері (Ембер Герд), яка народила йому дитину, і хоча його брат Орм (Патрік Вілсон) ув'язнений, Артуру знадобиться його допомога, щоб перемогти Чорного Манту (Ях'я Абдул-Матін II), нового лиходія, який має твердий намір покласти край світу Артура.

Возз'єднання братів — один із найцікавіших моментів нової картини. Складні стосунки між ними стануть практично центральною темою "Аквамена і загубленого царства", посилюючи емоційну глибину сиквела. Як поділився на нещодавньому CinemaCon режисер Джеймс Ван: "Орм був лиходієм у першому фільмі, але цього разу він потрібен Артуру, щоб завадити мстивій Чорній Манті вивільнити потужне стародавнє зло".

Тут же Ніколь Кідман знову постане в ролі войовничої матері короля і буде з такою ж прудкістю ганяти підводним світом у боротьбі зі злом, як і її сини.

Режисер Джеймс Ван не поскупився на спецефекти в дусі "Володаря перснів". Не варто забувати, що в першому фільмі було багато всього, і Ван зробив це навмисно.

"Цей фільм мені дуже близький. Для мене це дуже важливо, особливо з того моменту, з якого ми почали роботу над першою картиною, і того, куди ми рухаємося в цій стрічці. Мені здається, що "Загублене царство" — ідеальний компаньйон першому "Аквамену". Це як один і два, просто здається, що вони пасують одне одному. Тому я сподіваюся, що ви, хлопці, відчуєте те ж, коли побачите фінальний фільм", — заявив Ван групі журналістів у Лос-Анджелесі.

У трейлері також представлена величезна машина, відома як "Октобот", родом із загадкового загубленого королівства, сьомого підводного князівства, яке утворилося із затонулих решток Атлантиди, але таємничим чином зникло, як згадувалося в першому "Аквамені".

Орм на тлі Октобота Фото: DC Comics

Одна річ, яка цього разу здається трохи дивною, — це той факт, що в Аквамена і Мери є сім'я, але Ван каже, що це сталося з дуже відомої частини його минулого. "Хлопці, я дізнався про сім'ю з "Форсажу". Ви можете побачити, як дещо з цього зіграло в "Аквамені і втраченому царстві" у великому, великому сенсі. Ні, серйозно. Сімейний аспект у цій справі був для мене дуже важливий, і спасибі Віну Дизелю за це", — пожартував режисер.

Прем'єра фільму запланована на 20 грудня.

Раніше Фокус писав, що картині ще зі старту прогнозую комерційний провал через практично повну відсутність менеджменту. Донедавна єдине, на що спромоглися в Warner Bros., — представити 30-секундний тизер стрічки.