Містер Бін уже не той. Як зараз виглядає Ровен Аткінсон (відео)

Актор знявся у новій комедійній стрічці.

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Добре відомий у всьому світі Містер Бін, 67-річний англійський актор Ровен Аткінсон, знявся в новій комедійній картині режисера Девіда Керра. Трейлером стрічки ділиться офіційний канал Netflix на YouTube-каналі.

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Культовий актор зіграв у серіалі "Людина проти бджоли" героя на ім'я Тревор, який змагається з комахами у відповідному актору комедійному стилі. І фанати звернули увагу на те, як змінився улюблений мільйонами Містер Бін. 67-річний актор помітно постарів, а його волосся майже повністю стало сивим.

[ + – ] Ровен Аткінсон у новій комедійній картині

Зазначимо, що прем'єра комедійного серіалу планується 24 червня 2022 на Netflix. Усього знято 10 серій по 10 хвилин кожна.

За сюжетом, Тревор наймається прибиральником розкішного маєтку, проте його роботі заважають бджоли. У комедійному серіалі покажуть боротьбу людини проти комах.

[ + – ] Трейлер серіалу "Людина проти бджоли"

Ровен Аткінсон став широко відомим завдяки ролі Містера Біна у комедійному серіалі 90-х відповідної назви. Проте актор також відомий завдяки ролі Едмунда Блекеддера в серіалі "Чорна гадюка".

[ + – ] Ровен Аткінсон у ролі Містера Біна

Нагадаємо, Ровен Аткінсон вирішив відмовитися від комедійного персонажа Містера Біна та зіграти більш драматичних героїв.

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