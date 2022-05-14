Що подивитися на вихідні. П'ять нових фільмів та серіалів від Netflix

Нові фільми та серіали, які захоплюють з перших кадрів.

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Попереду вихідні, а значить, саме час подивитися, що цікавого вийшло на Netflix. Серед новинок документальні фільми, кримінальні драми, засновані на реальних подіях, та комедії, щоб розслабитись і ні про що не думати. Так що можна запасатися попкорном і вибрати для перегляду серіал або фільм, який точно сподобається.

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Дика краса

12 травня вийшли всі серії першого сезону південноафриканського драматичного серіалу від Netflix "Дика краса".Це історія сім'ї Дону та Грейс Бхенгу — впливових власників косметичного концерну, чия слава та багатства знаходяться під загрозою, адже п'ятнадцять років тому їхній клан випробовував отруйні продукти на групі дітей, які живуть на вулиці. А тепер ті, хто вижив, повертаються, щоб помститися за минуле.

The Lincoln Lawyer

13 травня вийшли усі серії першого сезону детективного серіалу The Lincoln Lawyer. Якщо ви дивилися фільм 2011 року з Меттью Мак-Конагей у головній ролі або вам подобаються романи-бестселери Майкла Коннеллі, новий серіал від Netflix вам, напевно, зайде.

За сюжетом адвокат із Лос-Анджелеса Міккі Халлер після важкого періоду в житті вирішив відновити свою практику. Все починається зі справи про вбивство — клієнтом Джеррі стає мільярдер Тревор Елліотт, власник компанії Parallax, що випускає відеоігри. Тревора звинувачують у вбивстві своєї дружини Лари та її коханця Яна Рільца.

Випускний клас

Комедійний фільм з Ребел Вілсон у головній ролі — чудовий варіант для вихідних. Після невдалого трюку із групою підтримки 17-річна Стефані Конвей впадає в кому на 20 років. Зараз їй 37, вона щойно прийшла до тями і незважаючи ні на що готова здійснити свою шкільну мрію: стати королевою балу.

Наш батько

Приголомшливий документальний фільм, що базується на реальній історії лікаря-репродуктолога Дональда Клайна. Чоловік багато років незаконно штучно запліднював своїх пацієнтів. У нього народилися десятки біологічних дітей, які гадки не мали, що він їхній батько.

Ситуація прояснилася, коли Джейкоба Баллард, яка з'явилася світ завдяки штучному зачаттю, зробила домашній ДНК-тест, сподіваючись знайти брата чи сестру. Жінка дізналася, що має сім зведених братів і сестер. Коли вони зустрілися, то з'ясували, що їхнім біологічним батьком є ніхто інший, як лікар-репродуктолог батьків Дональд Клайн.

42 дні у темряві

"42 дні пітьми" — серіал, заснований на реальних подіях. У чилійському місті безвісти зникла жінка, на ім'я Вероніка. Її сестра Сесілія відчайдушно сподівається не може змиритися з тим, що сестри більше немає і намагається з'ясувати, як її знайти. Серце дівчини відчуває, що Вероніка жива, і її ще можна врятувати, попри бездіяльність влади та журналістів, які впевнені, що Сесілія одержима бажанням повернути сестру з того світу.

Як писав раніше Фокус, 62-річний американський актор Кевін Спейсі після скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях і "скасування", що сталося після них, отримав роль в історичній драмі про онука Чингісхана під назвою "1242 — Ворота на Захід".