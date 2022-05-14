Що подивитися на вихідні. П'ять нових фільмів та серіалів від Netflix
Нові фільми та серіали, які захоплюють з перших кадрів.
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Попереду вихідні, а значить, саме час подивитися, що цікавого вийшло на Netflix. Серед новинок документальні фільми, кримінальні драми, засновані на реальних подіях, та комедії, щоб розслабитись і ні про що не думати. Так що можна запасатися попкорном і вибрати для перегляду серіал або фільм, який точно сподобається.
Дика краса
12 травня вийшли всі серії першого сезону південноафриканського драматичного серіалу від Netflix "Дика краса".Це історія сім'ї Дону та Грейс Бхенгу — впливових власників косметичного концерну, чия слава та багатства знаходяться під загрозою, адже п'ятнадцять років тому їхній клан випробовував отруйні продукти на групі дітей, які живуть на вулиці. А тепер ті, хто вижив, повертаються, щоб помститися за минуле.
The Lincoln Lawyer
13 травня вийшли усі серії першого сезону детективного серіалу The Lincoln Lawyer. Якщо ви дивилися фільм 2011 року з Меттью Мак-Конагей у головній ролі або вам подобаються романи-бестселери Майкла Коннеллі, новий серіал від Netflix вам, напевно, зайде.
За сюжетом адвокат із Лос-Анджелеса Міккі Халлер після важкого періоду в житті вирішив відновити свою практику. Все починається зі справи про вбивство — клієнтом Джеррі стає мільярдер Тревор Елліотт, власник компанії Parallax, що випускає відеоігри. Тревора звинувачують у вбивстві своєї дружини Лари та її коханця Яна Рільца.
Випускний клас
Комедійний фільм з Ребел Вілсон у головній ролі — чудовий варіант для вихідних. Після невдалого трюку із групою підтримки 17-річна Стефані Конвей впадає в кому на 20 років. Зараз їй 37, вона щойно прийшла до тями і незважаючи ні на що готова здійснити свою шкільну мрію: стати королевою балу.
Наш батько
Приголомшливий документальний фільм, що базується на реальній історії лікаря-репродуктолога Дональда Клайна. Чоловік багато років незаконно штучно запліднював своїх пацієнтів. У нього народилися десятки біологічних дітей, які гадки не мали, що він їхній батько.
Ситуація прояснилася, коли Джейкоба Баллард, яка з'явилася світ завдяки штучному зачаттю, зробила домашній ДНК-тест, сподіваючись знайти брата чи сестру. Жінка дізналася, що має сім зведених братів і сестер. Коли вони зустрілися, то з'ясували, що їхнім біологічним батьком є ніхто інший, як лікар-репродуктолог батьків Дональд Клайн.
42 дні у темряві
"42 дні пітьми" — серіал, заснований на реальних подіях. У чилійському місті безвісти зникла жінка, на ім'я Вероніка. Її сестра Сесілія відчайдушно сподівається не може змиритися з тим, що сестри більше немає і намагається з'ясувати, як її знайти. Серце дівчини відчуває, що Вероніка жива, і її ще можна врятувати, попри бездіяльність влади та журналістів, які впевнені, що Сесілія одержима бажанням повернути сестру з того світу.
Як писав раніше Фокус, 62-річний американський актор Кевін Спейсі після скандалу, пов'язаного зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях і "скасування", що сталося після них, отримав роль в історичній драмі про онука Чингісхана під назвою "1242 — Ворота на Захід".