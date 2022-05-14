Что посмотреть на выходных. Пять новых фильмов и сериалов от Netflix

Новые фильмы и сериалы, которые захватывают с первых кадров.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Впереди выходные, а значит самое время посмотреть, что интересного вышло на Netflix. Среди новинок документальные фильмы, криминальные драмы, основанные на реальных событиях, и комедии, чтобы расслабиться и ни о чем не думать. Так что можно запасаться попкорном и выбрать для просмотра сериал или фильм, который точно придется по душе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Дикая красота

12 мая вышли все серии первого сезона южноафриканского драматического сериала от Netflix "Дикая красота". Это история семьи Дона и Грейс Бхенгу — влиятельных владельцев косметического концерна, чья слава и богатства находятся под угрозой, ведь пятнадцать лет назад их клан испытывал ядовитые продукты на группе детей, живущих на улице. А теперь выжившие возвращаются, чтобы отомстить за прошлое.

The Lincoln Lawyer

13 мая вышли все серии первого сезона детективного сериала The Lincoln Lawyer. Если вы смотрели фильм 2011 года с Мэттью МакКонахи в главной роли или вам нравятся романы-бестселлеры Майкла Коннелли, новый сериал от Netflix вам наверняка зайдет.

По сюжету адвокат из Лос-Анджелеса Микки Халлер после тяжелого период в жизни решил возобновить свою практику. Все начинается с дела об убийстве — клиентом Джерри становится миллиардер Тревор Эллиотт, владелец компании Parallax, выпускающей видеоигры. Тревора обвиняют в убийстве своей жены Лары и ее любовника Яна Рильца.

Выпускной класс

Комедийный фильм с Ребел Уилсон в главной роли — отличный вариант для выходных. После неудачного трюка с группой поддержки 17-летняя Стефани Конвей впадает в кому на 20 лет. Сейчас ей 37, она только что пришла в себя и несмотря ни на что готова осуществить свою школьную мечту: стать королевой бала.

Наш отец

Шокирующий документальный фильм, основанный на реальной истории врача-репродуктолога Дональда Клайна. Мужчина многие годы незаконно искусственно оплодотворял своих пациенток. У него родились десятки биологических детей, которые понятия не имели, что он их отец.

Ситуация прояснилась, когда Джейкоба Баллард, появившаяся на свет благодаря искусственному зачатию, сделала домашний ДНК-тест в надежде найти брата или сестру. Женщина узнала, что у нее есть семь сводных братьев и сестер. Когда они встретились, то выяснили, что их биологическим отцом является никто иной, как врач-репродуктолог их родителей Дональд Клайн.

42 дня во мраке

"42 дня тьмы" — сериал, основанный на реальных событиях. В чилийском городе без вести пропала женщина по имени Вероника. Ее сестра Сесилия не может смириться с тем, что сестры больше нет, и пытается выяснить, как ее найти. Сердце девушки чувствует, что Вероника жива, и ее еще можно спасти, несмотря на бездействия властей и журналистов, которые уверены, что Сесилия одержима желанием вернуть сестру с того света.

Как писал ранее Фокус, 62-летний американский актер Кевин Спейси после скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах и последовавшей за ними "отмены", получил роль в исторической драме о внуке Чингисхана под названием "1242 – Ворота на Запад".