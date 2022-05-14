Что посмотреть на выходных. Пять новых фильмов и сериалов от Netflix
Новые фильмы и сериалы, которые захватывают с первых кадров.
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Впереди выходные, а значит самое время посмотреть, что интересного вышло на Netflix. Среди новинок документальные фильмы, криминальные драмы, основанные на реальных событиях, и комедии, чтобы расслабиться и ни о чем не думать. Так что можно запасаться попкорном и выбрать для просмотра сериал или фильм, который точно придется по душе.
Дикая красота
12 мая вышли все серии первого сезона южноафриканского драматического сериала от Netflix "Дикая красота". Это история семьи Дона и Грейс Бхенгу — влиятельных владельцев косметического концерна, чья слава и богатства находятся под угрозой, ведь пятнадцать лет назад их клан испытывал ядовитые продукты на группе детей, живущих на улице. А теперь выжившие возвращаются, чтобы отомстить за прошлое.
The Lincoln Lawyer
13 мая вышли все серии первого сезона детективного сериала The Lincoln Lawyer. Если вы смотрели фильм 2011 года с Мэттью МакКонахи в главной роли или вам нравятся романы-бестселлеры Майкла Коннелли, новый сериал от Netflix вам наверняка зайдет.
По сюжету адвокат из Лос-Анджелеса Микки Халлер после тяжелого период в жизни решил возобновить свою практику. Все начинается с дела об убийстве — клиентом Джерри становится миллиардер Тревор Эллиотт, владелец компании Parallax, выпускающей видеоигры. Тревора обвиняют в убийстве своей жены Лары и ее любовника Яна Рильца.
Выпускной класс
Комедийный фильм с Ребел Уилсон в главной роли — отличный вариант для выходных. После неудачного трюка с группой поддержки 17-летняя Стефани Конвей впадает в кому на 20 лет. Сейчас ей 37, она только что пришла в себя и несмотря ни на что готова осуществить свою школьную мечту: стать королевой бала.
Наш отец
Шокирующий документальный фильм, основанный на реальной истории врача-репродуктолога Дональда Клайна. Мужчина многие годы незаконно искусственно оплодотворял своих пациенток. У него родились десятки биологических детей, которые понятия не имели, что он их отец.
Ситуация прояснилась, когда Джейкоба Баллард, появившаяся на свет благодаря искусственному зачатию, сделала домашний ДНК-тест в надежде найти брата или сестру. Женщина узнала, что у нее есть семь сводных братьев и сестер. Когда они встретились, то выяснили, что их биологическим отцом является никто иной, как врач-репродуктолог их родителей Дональд Клайн.
42 дня во мраке
"42 дня тьмы" — сериал, основанный на реальных событиях. В чилийском городе без вести пропала женщина по имени Вероника. Ее сестра Сесилия не может смириться с тем, что сестры больше нет, и пытается выяснить, как ее найти. Сердце девушки чувствует, что Вероника жива, и ее еще можно спасти, несмотря на бездействия властей и журналистов, которые уверены, что Сесилия одержима желанием вернуть сестру с того света.
Как писал ранее Фокус, 62-летний американский актер Кевин Спейси после скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах и последовавшей за ними "отмены", получил роль в исторической драме о внуке Чингисхана под названием "1242 – Ворота на Запад".