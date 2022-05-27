Мистер Бин уже не тот. Как сейчас выглядит Роуэн Аткинсон (видео)

Актер снялся в новой комедийной ленте.

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Хорошо известный по всему миру Мистер Бин, 67-летний английский актер Роуэн Аткинсон, снялся в новой комедийной картине режиссера Дэвида Керра. Трейлером сериала делится официальный канал Netflix на YouTube-канале.

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Культовый актер сыграл в сериале "Человек против пчелы" героя по имени Трэвор, который будет бороться с насекомыми в соответствующем актеру комедийном стиле. И фанаты обратили внимание на то, как изменился любимый миллионами Мистер Бин. 67-летний актер заметно состарился, а его волосы почти полностью стали седыми.

[ + – ] Роуэн Аткинсон в новой комедийной картине

Отметим, что премьера комедийного сериала планируется 24 июня 2022 на Netflix. Всего снято 10 серий по 10 минут каждая.

По сюжету, Трэвор нанимается уборщиком роскошного поместья, однако его работе мешают пчелы. В комедийном сериале будет показана борьба человека против насекомых.

[ + – ] Трейлер сериала "Человек против пчелы"

Роуэн Аткинсон стал широко известен благодаря роли Мистера Бина в комедийном сериале 90-х соответствующего названия. Однако актер также известен благодаря роли Эдмунда Блэкеддера в сериале "Черная гадюка".

[ + – ] Роуэн Аткинсон в роли Мистера Бина

Напомним, Роуэн Аткинсон решил отказаться от комедийного персонажа Мистера Бина и сыграть более драматичных героев.

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