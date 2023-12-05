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Стиль жизни

Продюсер Поляковой заявил, где место Вере Брежневой

Ясинский не скрывает, что сейчас Брежнева имеет малые шансы на возвращение на украинскую сцену
Фото: Іnstagram.com/ververa/ | Продюсер Поляковой заявил, где место Вере Брежневой

Ясинский не скрывает, что сейчас Брежнева имеет малые шансы на возвращение на украинскую сцену

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Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, который ведет проект 44-летней Оли Поляковой, высказался относительно будущей музыкальной карьеры Веры Брежневой в Украине. В подкасте Славы Демина продюсер предположил имеет ли шанс певица с российским прошлым попасть в украинский шоу-бизнес.

На днях стало известно, что Брежнева выступила на концерте Новогодней музыкальной платформы, съемки которой состоялись 24 ноября в Октябрьском дворце в Киеве, однако о ее участии никто не знал. Появление певицы, которая много лет жила и работала в России очень смутило звезд украинского шоу-бизнеса, которые не очень рады возвращению Веры.

Именно поэтому все задаются вопросом есть ли шанс у Брежневой ворваться в украинскую музыку.

Ясинский убежден, что певица имеет музыкальное будущее, но не в том образе, котором была раньше. Сейчас ей нужно больше креатива.

"Если бы она была Галушка, это было бы интересно, провокационно и об этом можно было бы говорить",- добавил продюсер.

Он отметил, что сейчас Вере Брежневой сложно выходить в публичное пространство, быть медийной личностью.

Ясинский отметил, что верит в Веру как певицу, поэтому даже есть вариант, что она может во второй раз стать на пьедестал славы.

Продюсер отмечает, что Брежнева и Каменских те певицы, которые имеют невероятную способность нравиться людям. Однако сейчас Вера в числе немногих звезд российского шоубиза, которые поддержали Украину. Поэтому строить ей новую карьеру будет не легко. Тем более, что у нее есть прошлое с Константином Меладзе. Раньше все песни для певицы творил именно он, поэтому найти нового автора песен для себя ей будет очень сложно.

"Конкурировать с таким композитором будущему автору хитов Веры будет очень сложно. Она продукт того шоубизнеса, которого уже нет. И думаю, что уже не будет",- добавил Ясинский.

Стоит отметить, что после аннексии Крыма в 2014 году Брежнева продолжила жить и работать в России. В 2019 году в интервью россиянину Манучарову Вера заявила, что никогда не считала себя украинской певицей.

Напомним, 13-летнему сыну Славе Демина сделают операцию.