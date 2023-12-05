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Стиль життя

Продюсер Полякової заявив, де місце Вірі Брежнєвій

Ясинський не приховує, що нині Брежнєва має малі шанси на повернення на українську сцену
Фото: Іnstagram.com/ververa/ | Продюсер Полякової заявив, де місце Вірі Брежнєвій

Ясинський не приховує, що нині Брежнєва має малі шанси на повернення на українську сцену

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Відомий український продюсер Михайло Ясинський, який веде проект 44-річної Олі Полякової, висловився щодо майбутньої музичної карʼєри Віри Брежнєвої в Україні. В подкасті Слави Дьоміна продюсер припустив чи має шанс співачка з російським минулим потрапити в український шоу-бізнес.

Днями стало відомо, що Брежнєва виступила на концерті Новорічної музичної платформи, зйомки якої відбулися 24 листопада в Жовтневому палаці у Києві, однак про її участь ніхто не знав. Поява співачки, яка багато років жила та працювала в Росії дуже збентежила зірок українського шоу-бізнесу, які не дуже раді поверненню Віри.

Саме тому всі задаються питанням чи є шанс у Брежнєвої увірватися в українську музику.

Ясинський переконаний, що співачка має музичне майбутнє, але не в тому образі, якому була раніше. Зараз їй потрібно більше креативу.

"Якби вона була Галушка, це було б цікаво, провокаційно і про це можна було б говорити",- додав продюсер.

Він відзначив, що зараз Вірі Брежнєій складно виходити в публічний простір, бути медійною особою.

Ясинський відзначив, що вірить у Віру як співачку, тому навіть є варіант, що вона може вдруге стати на пʼєдестал слави.

Продюсер наголошує, що Брєжнєва та Каменських ті співачки, які мають неймовірну здатність подобатися людям. Однак зараз Віра в числі небагатьох зірко російського шоу-бізу, які підтримали Україну. Тому будувати їй нову карʼєру буде не легко. Тим більше, що вона має минуле з Костянтином Меладзе. Раніше всі пісні для співачки творив саме він, тому знайти нового автора пісень для себе їй буде дуже складно.

"Конкурувати з таким композитором майбутньому автору хітів Віри буде дуже складно. Вона продукт того шоубізнесу, якого вже немає. І думаю, що вже не буде",- додав Ясинський.

Варто відзначити, що після анексії Криму у 2014 році Брежнєва продовжила жити та працювати в Росії. У 2019 році в інтерв'ю росіянину Манучарову Віра заявила, що ніколи не вважала себе українською співачкою.

Нагадаємо, 13-річному сину Славі Дьоміна зроблять операцію.