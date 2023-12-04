13-річному сину Славі Дьоміна зроблять операцію

Підліток сприймає це як нові пригоди

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Слава Дьомін розповів, що на його 13-річного сина чекає операція. У своєму інстаграмі радіоведучий зізнався, що це планова операція, яку більше немає куди відтягувати.

"У середу у сина операція. Прийшли здавати аналізи. Це буде його перша операція під загальним наркозом. Каже, що чекає її більше ніж Миколая", — написав спочатку Дьомін.

Вже згодом він розповів, що його сину Владу 13 років і він має проблеми з аденоїдами. Так як він дорослішає, а проблема сама по собі не зникає, лікар рекомендував провести планове видалення аденоїдів.

"Владу 13 років і час видаляти аденоїди. Далі лікар не хоче тягнути, адже це може повпливати на ніс, дихання і перегородку. Ми з мамою переживаємо більше ніж дитина. Ми дуже довго чекали, щоб вони самі пройшли, але ЛОР сказав, що треба видаляти. Слава Богу зараз це робиться не так як раніше. Раніше просто прив’язували дітей і виривали. Зараз це робиться під загальним наркозом. Я як батько переживаю звісно, а чуваку прикольно", — розповів Дьомін.

Також радіоведучий уточнив, що перед операцією сину дали купу направлень на аналізи, щоб переконатися, що з ним усе добре.

Операція під загальним наркозом планується вже у цю середу.

Нагадаємо, Ксенію Мішину запідозрили в стосунках зі Славою Дьоміним. А також раніше ми писали, що Слава Дьомін "передбачив" долю Потапа.