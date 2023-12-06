Королева Камилла посетила прием в любимой тиаре королевы Елизаветы

Жена короля Великобритании выглядела потрясающе на рождественском дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

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Королева Камилла присоединилась к королю Чарльзу на дипломатическом приеме в Букингемском дворце. И королева примерила роскошную тиару королевы Елизаветы с оригинальным названием "Девочки Великобритании и Ирландии", так как именно от них это украшение и получила в подарок Мария Текская. Ранее Кейт Миддлтон появилась на приеме в тиаре, которую не видели сто лет. Об этом пишет Daily Mail.

К королю и королеве присоединились принц Уильям и ослепительная Кейт Миддлтон, когда они выступили единым фронтом в Букингемском дворце на рождественском дипломатическом приеме на фоне расистского скандала Омида Скоби.

Королева Камилла отдала дань уважения своей свекрови королеве Елизавете II, надев тиару, которая долгое время считалась любимой ее покойного Величества.

76-летняя Камилла сопровождала 75-летнего короля Чарльза, принца и принцессу Уэльских на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце в Лондоне.

Королевская семья на приеме Фото: Getty

Королева встречала гостей в кремовом вечернем платье с вышивкой от своего любимого дизайнера Фионы Кларк.

И она отдала сентиментальную дань уважения своей покойной свекрови, надев тиару "Девочки Великобритании и Ирландии".

Потрясающая диадема, которую покойная королева носила на многих своих официальных фотографиях, была подарена принцессе Виктории Марии Текской в ​​ознаменование ее свадьбы с Георгом V в 1893 году.

Известно, что Ее покойное Величество невероятно любила этот головной убор и ласково называла его "Бабушкиной тиарой".

Королева Елизавета в любимой тиаре Фото: Getty Images

Тиара получила свое название от комитета женщин, которые собрали деньги на его создание. Она изготовлена из бриллиантов, оправленных в серебро и золото, и была украшена 14 жемчужинами, но их заменили 13 бриллиантами классической огранки.

Королева Елизавета настолько любила эту тиару, что даже была изображена в ней на некоторых банкнотах.

Камилла — третья королева, которая носит эту тиару.

Королева Елизавета в любимой тиаре Фото: Getty Images

Королева Камилла впервые надела сверкающий головной убор в октябре 2023 года, когда присоединилась к королю на банкете в лондонском Сити.

Также свой он образ дополнила бриллиантовой брошью королевы-матери и бриллиантовым браслетом покойной королевы.

Рождественский прием в Букингемском дворце – это мероприятие в белых галстуках и вечерних платьях, и оно проводится каждый год. В этот день в парадных залах дворца собираются более 500 членов дипломатического корпуса.

Дамы из королевской семьи традиционно надевают в этот день диадемы и другие драгоценные украшения.

Кейт Миддлтон в этот день надела бальное платье, которое она ранее носила на свадебном приеме наследного принца Иордании Хусейна и принцессы Раджвы в июне 2023 года, с поясом Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Чтобы добавить гламура, Кейт надела тиару Cambridge Lover’s Knot. Ослепительная диадема с бриллиантами и жемчугом когда-то принадлежала матери принца Уильяма принцессе Диане.

Кейт Миддлтон на приеме Фото: Getty

Тиара, которая, по словам свекрови Кейт, была настолько тяжелой, что вызывала у нее головную боль, хранилась в сейфе Букингемского дворца после смерти принцессы Дианы в 1997 году, прежде чем ее передали жене Уильяма.

Оно было изготовлено королевскими ювелирами Garrard в 1914 году по личному дизайну королевы Марии из жемчуга и бриллиантов, уже находившихся в собственности ее семьи.

По словам историка ювелирного искусства и писательницы Джози Гудбоди, королева Мария Текская заказала тиару "Узелки любви", чтобы скопировать тиару "Кембриджский любовный узел" начала 1800-х годов, принадлежавшую ее бабушке, принцессе Августе, герцогине Кембриджской.