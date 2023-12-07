Как повысить уровень витамина D зимой: 5 полезных советов

В холодное время года получить необходимую дозу "витамина солнца" особенно сложно. Воспользовавшись этими советами, вы сможете оптимизировать потребление витамина D даже зимой, когда из-за туч практически не видно солнца.

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Поскольку зимой небо плотно затянуто облаками, проблема усвоения необходимого витамина D из солнечного света становится более явной. Однако не позволяйте мрачной погоде снизить потребление важнейших питательных веществ. Вот несколько советов, которые помогут вам получить необходимую дозу витамина D даже пасмурным зимним утром. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Чаще гуляйте на свежем воздухе

Возьмите за привычку совершать длительные прогулки во время обеденного перерыва или ходите утром на работу пешком. Даже в пасмурные дни воздействие естественного света может способствовать повышению уровня витамина D. Старайтесь проводить на открытом воздухе как минимум 20–30 минут и постарайтесь обнажить лицо и руки, чтобы максимизировать поглощение солнечного света.

Старайтесь получать максимум солнечного света

Планируйте свои дела на свежем воздухе в часы пика солнечного света, обычно это около полудня. В это время солнечные лучи более прямые, что увеличивает вероятность того, что ваша кожа будет синтезировать витамин D, несмотря на облачный покров.

Организуйте пространство

Организуйте свой дом или рабочее место так, чтобы в нем было как можно больше естественного света. Чаще находитесь возле окон и откройте жалюзи, чтобы впустить солнечный свет. Это может быть особенно полезно для тех, кто работает в помещении в течение длительного времени.

Ешьте продукты, богатые витамином D

Фото: Getty

Расширьте свой рацион продуктами с высоким содержанием витамина D, такими как жирная рыба (лосось, скумбрия), обогащенные молочные продукты и яичные желтки. Хотя получить достаточное количество витамина D только из пищи сложно, сочетание пищевых источников с воздействием солнечного света может способствовать удовлетворению ваших потребностей.

Используйте добавки

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом по поводу добавок витамина D, особенно если вам сложно получить его от солнечного света и еды. Добавки могут стать надежным источником этого важнейшего витамина, обеспечивая удовлетворение ежедневных потребностей даже зимой.

Помните, что поддержание адекватного уровня витамина D имеет решающее значение для общего состояния здоровья, поддержания прочности костей, иммунной системы и настроения. Воспользовавшись этими советами, вы сможете оптимизировать потребление витамина D, даже зимой, когда облака плотно закрывают солнечные лучи.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.