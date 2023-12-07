Красивые губы без уколов и косметолога: 3 варианта, как этого достичь в домашних условиях

Не обязательно идти к косметологу, если хотите иметь красивые губы.

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Красивые и чувственные губы – мечта очень многих девушек и женщин. Чаще всего, чтобы придать им желаемую форму и объем, представительницы прекрасного пола идут к косметологу, который вводит в губы гиалуроновую кислоту для коррекции их формы или изменения размера. Для увеличения губ также используются филлеры (гелевидные препараты, применяемые в косметологии). То есть, контуринг губ позволяет изменить форму, устранить асимметрию и увеличить нижнюю и верхнюю губу. В то же время существует более простой способ сделать губы красивыми, не прибегая к уколам. Достаточно иметь карандаш, помаду, блеск для губ и немного практики. Журнал The Symbol представил три комбинации карандаша и помады, которые при умелом использовании превратят губы в произведение искусства.

"Глазированные" губы

Чаще всего так красит губы Хейли Бибер, которая придумала такой способ как часть продвижения продукции своего косметического бренда. Учитывая количество поклонников модели, этот прием стал невероятно популярным и уже не один сезон – в трендах макияжа. Чтобы его сделать, понадобится всего три вещи. Сначала нужно правильно подобрать коричневый карандаш с оттенком, учитывающим естественный цвет губ и тон кожи. Цвет карандаша должен быть достаточно темным, контрастным, но при этом сохранять естественный эффект. Обведите карандашом губы по контуру и слегка растушуйте пальцами к центру губ. Следующий шаг — увлажняющая нюдовая помада с полупрозрачным покрытием. Она выровняет тон губ и добавит им дополнительный объем за счет контраста с контуром. Финальный шаг – абсолютно прозрачный блеск. Именно он обеспечит то самое "глазированное" сияние. Такой макияж можно делать и в упрощенной версии – без помады.

"Вишневый" макияж

Вишневый макияж захватил TikTok всего пару месяцев назад. Он – лучшая альтернатива нюдовым "глазированным" губам и ярко-красной помадой vamp lips.Для того, чтобы его сделать, нужно, как и в случае с первым вариантом, всего три вещи: карандаш, блеск и помада, только все должно быть более ярких тонов.

Выбирая карандаш красно-коричневого цвета, следует помнить, что его оттенок должен быть именно чем-то средним между двумя этими цветами. Помаду берите чуть светлее карандаша и обязательно с полупрозрачным покрытием. Блеск, по большому счету, можно использовать прозрачный, однако куда эффектнее в таком макияже будет смотреться цветной глянцевый блеск в вишневом оттенке.

Универсальный нюд

Макияж губ в розовых тонах – самый нежный вариант из всех трендов. К барбикору этот макияж не имеет никакого отношения, поэтому все оттенки должны быть теплыми и приглушенными.

Карандаш следует подобрать нюдово-розового оттенка, который будет очень натурально смотреться на губах, но при этом сможет красиво подчеркнуть их контур и придать визуальный объем. Полупрозрачная помада не должна сильно отличаться от естественного тона губ, придавая им чуть более насыщенный оттенок. А вот блеск лучше взять нежно-розовый. Благодаря ем макияж получится куда гармоничнее, чем с прозрачным.

Ранее Фокус писал, что визажист Исамайя Френч представила новый дизайн косметики.