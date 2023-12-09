9 декабря 2023 года: Зачатие Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также ссориться.

Related video

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь вспоминает Зачатие Пресвятой Богородицы и святую Анну, мать Девы Марии, подарившую миру Иисуса Христа. Анна и Иоаким, родители Девы Марии, долго не могли иметь детей. Они дали обет, что если Господь пошлет им ребенка, то они отдадут его на служение в храм. И вот Гавриил известил Анну и Иоакима о том, что у них родится девочка. Марию, как и обещали, отдали на воспитание в Иерусалимский храм, где она и выросла.

Что нельзя делать 9 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты;

ссориться;

девушкам исполнять домашнюю работу.

Народные поверья и приметы:

нет ветра – хорошо уродят садовые фрукты;

дождь означает, что весной будет дождливой;

иней на деревьях – в следующем году будет большой урожай;

ясная погода — к сильным морозам на Новый год.

День ангела празднуют:

Владимир, Анатолий, Василий, Анна.

А также в этот день:

1879 год — Томас Эдисон получает патент на угольный микрофон;

1997 год — совершают первый телефонный звонок в сети мобильной связи "Киевстар".