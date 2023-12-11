Балерина не скрывает, что эта потеря стала для нее болезненной.

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41-летняя балерина Екатерина Кухар сообщила о потере близкого человека, который повлиял на ее становление как артистки. Об этом она написала на своей странице в инстаграм.

В частности, речь идет об артистке балета и педагоге Татьяне Алексеевне Таякиной. Известно, что ушла из жизни она на 73-м году жизни. Что именно стало причиной смерти — не известно.

Екатерина Кухар отметила, что Татьяна была ее "мамой" в балете, поскольку именно она верила в Екатерину как в балерину.

Кухар также отметила, что Таякина всегда ей давала правильные профессиональные установки.

"Она научила меня оставлять всю боль вне класса и зала. Выдавать максимум и танцевать, как в последний раз… Она была из тех, кто придерживается правила: Кого люблю, того и бью! Поэтому на выпускном экзамене вместо 32-х фуэте, я крутила 64! Благодарна навсегда за тот бесценный опыт и кропотливый ежедневный труд ….", — написала Кухар.

Стоит отметить, что Татьяна Таякина родом из столицы. Всю жизнь посвятила балету и педагогике. Относительно семейного положения, то она была замужем за артистом балета и хореографом Валерием Ковтуном. Также имеет сына Кирилла, который пошел по пути родителей и стал танцовщиком. Также имеет двух внуков.

Конечно, поклонники балерины посочувствовали ей о потере.

"Надеюсь, ваша учительница слышала все эти слова при жизни … Потому что почему-то красивые и длинные вещи все говорят, когда человек уходит в вечность … Не скупитесь на слова благодарности живым людям! Им это нужнее! И цветы лучше дарить живым… Время быстротечно! Не откладывайте приятности на потом… Вечная и светлая память вашей учительнице".

"Как жаль, помню ее на сцене с Ковтуном".

"Светлая память великому человеку и педогогу, она воспитала столько великих звезд ! Слава ее мастерству, любви к ученикам!"

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