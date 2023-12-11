Балерина не приховує, що ця втрата стала для неї болісною.

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41-річна балерина Катерина Кухар повідомила про втрату близької людини, яка вплинула на її становлення як артистки. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, йдеться про артистку балету та педагогиню Тетяну Олексіївну Таякіну. Відомо, що пішла з життя вона на 73-му році життя. Що саме стало причиною смерті — не відомо.

Катерина Кухар зазначила, що пані Тетяна була її "мамою" в балеті, оскільки саме вона вірила в Катерину як в балерину.

Кухар також наголосила, що Таякіна завжди їй давала правильні професійні установки.

"Вона навчила мене залишати усю біль поза класом та залою. Видавати максимум та танцювати, як в останнє… Вона була з тих, хто дотримується правила: Кого люблю, того і бʼю! Тож на випускному іспиті замість 32-х фуете, я крутила 64! Вдячна назавжди за той безцінний досвід та кропітку щоденну працю ….", — написала Кухар.

Варто зазначити, що Тетяна Таякіна родом зі столиці. Все життя присвятила балету та педагогіці. Щодо сімейного стану, то вона була одружена з артистом балету та хореографом Валерієм Ковтуном. Також має сина Кирила, який пішов шляхом батьків та став танцівником. Також має двох онуків.

Звісно, шанувальники балерини поспівчували їй про втрату.

"Сподіваюся, ваша вчителька чула всі ці слова за життя… Бо чомусь гарні і довгі речі всі говорять, коли людина йде у вічність… Не скупіться на слова вдячності живим людям! Їм це потрібніше! І квіти краще дарувати живим… Час швидкоплинний ! Не відкладайте приємності на потім… Вічна і світла пам'ять вашій вчительці".

"Як жаль, пам'ятаю її на сцені з Ковтуном".

"Світла пам‘ять велікий людині та педогогу, вона виховала стільки великих зірок! Слава її майстерності,коханню до учнів!"

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