На фронті вбили актора серіалу "Жіночий лікар"

Він добровільно захищав Україну на фронті. У актора залишилось двоє дітей та дружина.

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На фронті загинув український актор Андрій Павленко. Про це у себе на сторінці повідомила його дружина Дарина Орєхова.

З її слів, відомо лише, що ймовірніше всього, чоловік загинув 10 грудня. Однак, де саме служив та при яких обставинах обірвалося його життя дружина не повідомила.

На її сторінці в фейсбук з’явилося безліч публікацій зі співчуттями про смерть чоловіка.

"Вчора моя подруга, колега і чудова акторка Darya Orekhova втратила чоловіка. Андрій загинув. Андрій захищав Україну. Андрій боровся за справедливість. Ми бачилися з Андрієм всього двічі та я запам'ятала його як достойну, розумну людину і чудового батька. В цивільному житті Андрій був актором і прийняв рішення залишити професію, щоб боронити вільне майбутнє для своїх дітей. Щиро співчуваю тобі, Дар'я, твоїм дітям, всій Вашій родині. Вічна Слава Герою", — написала Олена Апчел.

"І знову горе… знову страшні новини. Не встигли оговтатись від втрати Васі Кухарського, як прилетіла страшна звістка про загибель актора Андрія Павленка…

Де брати ті слова підтримки, як їх складати у речення, коли розумієш, що це ніяк не допоможе і не поверне людину… Хочеться просто несамовито кричати… Страшна біда для родини… дружини… дітей… Без батька залишилося двоє діточок…", — написала Вікторія Білан-Ращук.

"Не віриться. Як це можна прийняти? Русня відбирає наших найкращих воїнів, митців, акторів. Нашого колеги більше немає. Darya Orekhova прийми співчуття дорога. Тримайся", — написала Ірина Бардакова.

Відзначимо, що Андрій Павленко до початку повномасштабної війни в Україні був доволі відомим та популярним актором в фільмах та серіалах. У його доробку понад півсотні стрічок.

Андрій Павленко — популярний український актор, у фільмографії якого 69 робіт у різних фільмах і серіалах. Відомий ролями у таких кінематографічних стрічках як "Підкидьки", "Ментовські війни", "Поганий хороший коп", "Нитки долі", "Жіночий лікар", "Дорога додому" та багато інших.

Відомо, що чоловіка та батька втратила дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, актора серіалу "Спіймати Кайдаша" мобілізували в армію.