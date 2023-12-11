В Дубае продали самый дорогой пентхаус в мире, который даже еще не построен

Пентхаус, проданный за 136 миллионов долларов, расположится на знаменитом острове Палм-Джумейра.

Related video

Всего через несколько месяцев после того, как недостроенная квартира установила рекорд самого дорогого пентхауса в Дубае, подоспел другой объект недвижимости, чтобы "украсть" этот титул. В Дубае, на острове Палм-Джумейра, продали пентхаус за 136 миллионов долларов, установив рекорд. По иронии судьбы, эти апартаменты еще не существуют. Об этом пишет Architectural Digest.

Важно

Таинственный миллиардер купил пентхаус в Лондоне, служивший штаб-квартирой Джеймсу Бонду

Новым рекордсменом является объект площадью 22 000 квадратных футов, венчающий Como Residences, 71-этажную башню, которая в настоящее время находится в стадии строительства. Пентхаус, который в буквальном смысле этого слова, будет находиться над облаками, продан чуть более чем за 136 миллионов долларов (500 миллионов дирхамов ОАЭ), что на 21 миллион долларов больше, чем у предыдущего обладателя титула. Хотя покупатель не был раскрыт, таблоиды описывают его, как выходца из Восточной Европы.

После завершения Como Residences поднимется на 984 фута (300 метров) над искусственным архипелагом Палм-Джумейра.

Так будет выглядеть небоскреб Como Residences

Квартиры в новом небоскребе будут разными. В некоторых будет две спальни, в некоторых –семь. Стоимость апартаментов будет стартовать от 5,7 миллиона долларов, а знаковый пентхаус будет включать в себя пять спален, панорамный бассейн на 260 градусов и виды на такие достопримечательности Дубая, как Бурдж- Халифа, Бурдж-эль-Араб и сам Дубай, а также его стоянку яхт.

Удобства для всех арендаторов включают частный пляж, 82-футовый плавательный бассейн и пейзажный бассейн. Ожидается, что строительство башни будет завершено в 2027 году.

Самый дорогой пентхаус в Дубае известен как сделка "вне плана", то есть продажа квартир в еще строящихся зданиях, которая становится все более популярной в Дубае.

"В последние годы наблюдается нехватка готовых к заселению объектов недвижимости премиум-класса в Дубае, что подталкивает как инвесторов, так и конечных пользователей к вариантам продажи на этапе строительства", — объясняет Даниэль Хади, генеральный директор Engel & Völkers в Дубае.

Так будет выглядеть небоскреб Como Residences Фото: Nakheel COMO Residences The Palm Dubai

Этот сдвиг, по его мнению, в первую очередь связан с растущим спросом Дубая на элитную недвижимость, что также вдохновило застройщиков повысить стандарты роскошной жизни.

Девелоперы все активнее повышают качество, дизайн и набор удобств, что приводит к резкому увеличению количества сверхроскошных объектов недвижимости, недоступных на существующем рынке.

"Текущая ситуация на рынке предполагает, что продажа объектов на стадии строительства — это путь вперед для взыскательных покупателей, стремящихся приобрести действительно исключительную и уникальную недвижимость", — добавляет Хади.

Напомним, ранее в Нью-Йорке показали самый высокий и роскошный пентхаус мегаполиса.