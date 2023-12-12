Джо Манганьелло встречается с актрисой младше его на 13 лет

Джо Манганьелло недавно развелся со своей женой, актрисой Софией Вергарой.

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46-летнего Джо Манганьелло видели в аэропорту Лос-Анджелеса с 33-летней актрисой Кейтлин О'Коннор. Ранее в этом году звезда "Супер Майка" развелся с 51-летней актрисой Софией Вергарой, чем очень расстроил своих фанатов. Ведь брак Манганьелло и Вергары считался одним из самых крепких в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

Джо и Кейтлин видели в аэропорту Лос-Анджелеса, откуда они улетали в Нью-Йорк на футбольный матч. На руках актера был его любимый пес Бабблз, которого он и София бурно делили при разводе. В итоге Бабблз остался с Джо, потому что Вергара признала, что питомец больше любит ее бывшего мужа, чем нее.

Джо Манганьелло и Кейтлин О'Коннор

Джо Манганьелло и его новая девушка Кейтлин О'Коннор выглядели очень счастливыми. Новая пара посетила игру New York Jets на стадионе Met Life в воскресенье.

Джо Манганьелло и Кейтлин О'Коннор

Джо и Кейтлин впервые встретились в сентябре, всего через два месяца после того, как стало известно, что Джо и София расстались.

В субботу вечером Джо и Кейтлин посетили благотворительное мероприятие на Манхэттене: гала-концерт, посвященный 20-летию Фонда "Дети Армении".

Джо Манганьелло и Кейтлин О'Коннор на благотворительном вечере Фото: Getty Images

В тот вечер Джо, у которого есть армянские корни с материнской стороны, вручили Гуманитарную премию некоммерческой организации.

О своих корнях он рассказал в начале этого года, когда появился в шоу PBS "В поисках своих корней" и рассказал историю жизни своей прабабушки, пережившей Геноцид армян.

Позже он сделал новую татуировку на руке, чтобы отдать дань памяти своим предкам.

Напомним, София Вергара и Джо Манганьелло поженились в 2015 году, когда София была на пике славы, снимаясь в сериале "Американская семейка".

После того как в июле они объявили о своем расставании, инсайдеры сообщили журналистам, что изначально их тянуло друг к другу, потому что они были противоположностями.

Однако источники пояснили, что со временем "разные взгляды" Джо и Софии начали вбивать между ними клин.

"Джо — большой ребенок, он любит играть в Dungeons & Dragons, он любит борьбу, он увлекается видеоиграми, фильмами о супергероях, комиксами, ходит на концерты, он большой фанат НФЛ. Он гонится за весельем. Он всегда готов погулять и просто хорошо проводить время. А потом, когда приходит время быть серьезным и когда пора приступить к работе, он включает эту часть себя, но он всегда готов жить полной жизнью, выходить на улицу и просто веселиться", — отметил инсайдер, описывая характер актера.

По его словам эта непосредственность и привлекла Софию Вергару. Но она является полной противоположностью Джо.

"Она, конечно, любит хорошо проводить время и гулять, но ее больше интересуют светские мероприятия, роскошные ужины, статус знаменитости и все, что этому сопутствует", — сообщил инсайдер.

Напомним, ранее Фокус писал о самых громких разводах знаменитостей 2023 года.