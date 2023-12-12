Ким Кардашьян показала лес из рождественских елок в своем доме

Звезда реалити-шоу показала, как украсила свой особняк за 60 миллионов долларов.

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Ким Кардашьян показала, как украсила свой особняк Hidden Hills стоимостью 60 миллионов долларов к Рождеству и превратила его в зимнюю страну чудес. Ранее она показывала, как украсила территорию у особняка. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян изо всех сил старается проникнуться духом праздника – и она не позволяет относительно теплым температурам Лос-Анджелеса помешать ей устроить настоящее "снежное" Рождество.

В понедельник 43-летняя икона реалити-шоу поделилась коротким видеороликом в своих сториз в Instagram, в котором показала, как в большом коридоре ее особняка в Хидден-Хиллз было установлено несколько елей, которые выглядят так, будто присыпаны снегом.

Рождественский лес в доме Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian Рождественский лес в доме Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Ким удалось сохранить особняк стоимостью 60 миллионов долларов, интерьер которого выполнен в основном в белых и бежевых тонах, после переговоров о выкупе со своим бывшим мужем Канье Уэстом во время их спорного развода.

Ким показала видео из коридора, а потом "заглянула" в гостиную, где пианист наигрывал мелодию на фортепиано. Можно заменить, что главная елка в гостиной украшена золотистыми огоньками, а камин украшен традиционными чулками для подарков, но не разноцветными, как обычно, принято, а одинаковыми чулками в бежевых тонах.

Рождественская елка в доме Ким Кардашьян Фото: Instagram/Kim Kardashian

Похоже, коридор своего особняка Ким Кардашьян украсила почти дюжиной елок. Но она не рассказала, как украсила прочие комнаты.

Из клипа непонятно, были ли деревья хорошо сделанными подделками, или Ким установила в доме живые деревья и покрыла их искусственным снегом.

Видео ее потрясающего дома было опубликовано после того, как инсайдеры, близкие к звезде Кардашьян, рассказали журналистам в прошлом месяце, что она была очень расстроена, тем, что ее старшая дочь Норт Уэст, 10 лет, призналась, что устала жить в огромном особняке и постоянно находится в окружении охранников и медсестер.

Вместо этого она сказала, что хочет проводить больше времени со своим отцом Канье Уэстом, который предпочитает гораздо более простую обстановку, несмотря на то, что он также чрезвычайно богат.

Ранее в понедельник Ким поделилась семейной фотографией, на которой изображены ее четверо детей и дети ее сестры Кортни Кардашьян.

Ким Кардашьян с детьми Фото: Instagram/Kim Kardashian Ким Кардашьян с детьми и племянниками Фото: Instagram/Kim Kardashian

Она обняла Норт, восьмилетнего Сэйнта, пятилетнюю Чикаго и четырехлетнего Псалма, в то время как к бывшему партнеру Кортни Скотту Дисику присоединились их старший сын Мейсон, 13 лет, и их дочь Пенелопа, 10 лет, хотя их младшего сына Рейна, восемь лет, не был на общем фото.

Напомним, ранее в прошлом месяце у Кортни и ее мужа Трэвиса Баркера родился сын по имени Рокки.