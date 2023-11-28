Тысяча огней: Ким Кардашьян показала, как украсила дом к Рождеству (видео)

Звезда реалити-шоу украсила все деревья у своего особняка за 60 миллионов долларов.

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Ким Кардашьян дала своим подписчикам в Instagram возможность взглянуть на свои потрясающие рождественские украшения. Звезда сняла короткое видео, когда въезжала в свой особняк стоимостью 60 миллионов долларов. Ранее она показывала, как украшала поместье к Хэллоуину. Об этом пишет Page Six.

Ким ждала, пока откроются ворота и сняла десятки деревьев, украшенных тысячами белых огоньков от ствола до кроны. Заехав на территорию особняка, она показала, что так украшены и остальные деревья. Сам фасад дома, построенного в минималистичном стиле, не был украшен.

Ким Кардашьян украсила дом к Рожедству

Тысячи, если не сотни тысяч, огней были настолько яркими, что отражались на капоте роскошного автомобиля звезды реалити-шоу.

"Нужны солнцезащитные очки у дома Ким. Вы можете увидеть дом Ким из космоса", — пошутили подписчики звезды.

Несмотря на печально известный "холодный" интерьер своего дома, который часто критиковали ее подписчики, 43-летняя Кардашьян всегда старается украсить особняк к праздникам.

В октябре звезда показала своим 364 миллионам подписчиков в Instagram, как украшала двор к Хэллоуину. И всегда показывает рождественские украшения.

Комментируя свой декор к Хэллоуину, Ким Кардашьян рассказала, что домик для гостей превратился в "дом с приведениями", были установлены два дерева "из костей" у входа, а из руки торчали руки, которые были гипсовыми слепками, сделанными на заказ некоторыми из ее ближайших родственников и друзей.

Хотя Кардашьян изо всех сил старается украсить дом к праздникам, она предпочитает, чтобы ее дом был пустым и с минимум декора в течение всего года.

Ким Кардашьян

Ким также известна своей любовью к бежевому цвету.

Ранее, рассказывая про интерьер своего дома Hidden Hills. Ким продемонстрировала интерьер дома, выполненный в стиле минимализма — много светлого и свободного пространства, белые стены и мебель, много света.

"Все в моем доме действительно минималистично. В мире так много хаоса, что когда я возвращаюсь домой, я хочу, чтобы здесь было тихо и спокойно", — призналась звезда. Даже ее машины выкрашены в серый цвет.