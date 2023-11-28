Тисяча вогнів: Кім Кардаш'ян показала, як прикрасила будинок до Різдва (відео)

Зірка реаліті-шоу прикрасила всі дерева біля свого особняка за 60 мільйонів доларів.

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Кім Кардаш'ян дала своїм підписникам в Instagram можливість поглянути на свої приголомшливі різдвяні прикраси. Зірка зняла коротке відео, коли в'їжджала у свій особняк вартістю 60 мільйонів доларів. Раніше вона показувала, як прикрашала маєток до Геловіну. Про це пише Page Six.

Кім чекала, поки відкриються ворота, і зняла десятки дерев, прикрашених тисячами білих вогників від стовбура до крони. Заїхавши на територію особняка, вона показала, що так прикрашені й інші дерева. Сам фасад будинку, побудованого в мінімалістичному стилі, не був прикрашений.

Кім Кардаш'ян прикрасила будинок до Різдва

Тисячі, якщо не сотні тисяч, вогнів були настільки яскравими, що відбивалися на капоті розкішного автомобіля зірки реаліті-шоу.

"Потрібні сонцезахисні окуляри біля будинку Кім. Ви можете побачити будинок Кім із космосу", — пожартували підписники зірки.

Незважаючи на сумнозвісний "холодний" інтер'єр свого будинку, який часто критикували її підписники, 43-річна Кардаш'ян завжди намагається прикрасити особняк до свят.

У жовтні зірка показала своїм 364 мільйонам підписників в Instagram, як прикрашала подвір'я до Геловіну. І завжди показує різдвяні прикраси.

Коментуючи свій декор до Геловіну, Кім Кардаш'ян розповіла, що будиночок для гостей перетворився на "будинок з привидами", були встановлені два дерева "з кісток" біля входу, а з руки стирчали руки, які були гіпсовими зліпками, зробленими на замовлення деякими з її найближчих родичів і друзів.

Хоча Кардаш'ян щосили намагається прикрасити будинок до свят, вона вважає за краще, щоб її будинок був порожнім і з мінімумом декору протягом усього року.

Кім Кардаш'ян

Кім також відома своєю любов'ю до бежевого кольору.

Раніше, розповідаючи про інтер'єр свого будинку Hidden Hills. Кім продемонструвала інтер'єр будинку, виконаний у стилі мінімалізму — багато світлого і вільного простору, білі стіни і меблі, багато світла.

"Усе в моєму домі справді мінімалістичне. У світі так багато хаосу, що коли я повертаюся додому, я хочу, щоб тут було тихо і спокійно", — зізналася зірка. Навіть її машини пофарбовані в сірий колір.