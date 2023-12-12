Кейт Миддлтон показала новое трогательное видео со своими тремя детьми

Кэтрин показала сыновьям и дочери, насколько важна работа волонтеров.

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41-летняя принцесса Уэльская Кейт вместе с тремя своими детьми, принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, отправилась в местный волонтерский центр, где все четверо фасовали рождественские подарки. Соответствующее видео, снятое Уиллом Уорром, появилось на странице принца и принцессы Уэльских в соцсети.

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Кейт Миддлтон привела принцессу Шарлотту на рождественский концерт в прошлогодней одежде

На кадрах можно увидеть Кейт, 10-летнего Джорджа, восьмилетнюю Шарлотту и пятилетнего Луи, несущих большие картонные коробки, наполненные множеством книг и игрушек, которые они достали из багажника автомобиля. На этой машине их в детский банк привезла Кэтрин.

"Здесь много людей, которые жертвуют своим временем, и много волонтеров, которые приходят и помогают. Итак, вы — волонтеры этого вечера… Вы можете видеть, насколько полезна такая работа, зная, что вы помогаете другим"", – говорит будущая королева сыновьям и дочери.

Они вместе формировали подарки для детей из множества вещей, купленных на деньги благотворителей, и упаковали подарочные пакеты в рамках акции "Рождественские пижамы".

"Вы можете видеть, насколько полезна такая работа, зная, что вы помогаете другим".

По словам сотрудницы центра, принцесса Уэльская посещает детский банк уже второй раз в этом году.

"Она пришла, я думаю, это было в апреле до этого… И тогда она упомянула, что хотела бы вернуться и привезти детей. Они были очень рады помочь, и это было прекрасно… Шарлотта, похоже, очень любит организовывать вещи, и ей очень хотелось делать сумки для людей ее возраста, а также для некоторых более молодых и маленьких детей. А потом Луи явно был в восторге. Как только он увидел игрушки, он сразу же бросился выбирать всех огромных животных, что было довольно забавно", – говорит Лорен, одна из волонтеров.

Она добавила, что Кейт была именно такой, как она и ожидала.

"Замечательно видеть, как дети Уэльсов помогают детям, которым повезло меньше, чем им, и узнают от своей мамы Кейт о том, как волонтерство может быть полезным. Еще мальчиками принцам Уильяму и Гарри показали важно помогать другим, когда они посещали приюты для бездомных вместе с Дианой, принцессой Уэльской, поэтому приятно видеть, что Кейт делает то же самое со своими детьми", – добавила Эмили Нэш, королевский обозреватель Hello.

Принцесса Кейт выглядела, как всегда, изысканно в кремовом джемпере с высоким воротником и джинсах-скинни, подчеркивающих фигуру. Принц Джордж был в синем свитере и джинсах, а принц Луи и принцесса Шарлотта выглядели мило в ярких вязаных свитерах от Cyrillus и FairIsle.

В прошлом месяце Кейт посетила Sebby's Corner, чтобы помочь запустить инициативу, созданную Центром раннего детства Королевского фонда.

Sebby's Corner предоставляет вещи и продукты нуждающимся семьям в Барнете, Хартфордшире и Лондоне и предназначен для поддержки семей с маленькими детьми в преддверии Рождества. Детские банки являются жизненно важным спасательным кругом для семей, находящихся в самых сложных обстоятельствах.

Центр раннего детства будет поощрять представителей общественности жертвовать средства, продукты и любимые предметы или время на волонтерскую поддержку местных детских банков в течение декабря.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям представили рождественский портрет с детьми.