Пять годовых зарплат в день: СМИ озвучили сумму доходов певца Эда Ширана

В следующем году прибыль певца вырастет еще больше благодаря выходу нового альбома.

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32-летний британский певец, автор песен, музыкант Эд Ширан за последний год заработал 145 миллионов фунтов стерлингов, а его ежедневный заработок составил 170 тысяч фунтов стерлингов в день, что почти в пять раз превышает средний годовой доход британцев, пишет The Sun.

Благодаря огромной популярности своего последнего тура "Математика", после вычета расходов и налогов из гонорара в размере 145 миллионов фунтов стерлингов, к концу марта 2023 года он получил операционную прибыль в размере 62,1 миллиона фунтов стерлингов. Из общей суммы Эд заплатил себе огромные 31,5 миллиона фунтов стерлингов.

Цифры были поданы в Регистрационную палату Великобритании для его компании живой музыки Hayagotatourboi Touring LLP.

Эд основал бизнес в 2012 году, чтобы получать прибыль от своих концертов, как раз на взлете карьеры.

Свой тур "Математика" Ширан начал в 2022 году и выступает на стадионах по всему миру. Его последняя серия глобальных концертов, Divide Tour, обогнала тур U2 360 Degrees Tour и стала самыми прибыльными гастролями всех времен.

В 2023 году Эд выступил по всему миру и выпустил два хитовых альбома – Subtract и Autumn Variations, – которые принесут ему еще больше денег.

Сейчас состояние артиста оценивается в 300 миллионов фунтов стерлингов.

Ширан, у которого двое детей, планирует выпустить поп-альбом в 2024 году после "Осенних вариаций", который мало рекламировался и не имел синглов.

Несмотря на свой успех, ранее в этом году он рассказал, что желание, чтобы его воспринимали всерьез, заставляет его продолжать заниматься музыкой.

"Я провел так много времени с людьми, которые смеялись над тем, как я занимаюсь музыкой. Все считали меня шуткой, и никто не думал, что я смогу это сделать. И я думаю, что это все еще драйв. Еще есть необходимость проявить себя. И меня до сих пор не воспринимают всерьез. Если бы вы сказали любому музыканту: "О, мне нравится моя левоцентристская музыка", я бы стал изюминкой того, что такое плохая поп-музыка", – говорил певец в интервью журналу Rolling Stone.

Ранее Фокус писал, что Адель и Эд Ширан отказались выступать на коронации Карла ІІІ.