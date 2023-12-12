Это не случайность. Почему произошли сбои в работе "Киевстар" и "Монобанка"

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Итак, 12 декабря, вторник, 29-й лунный день и стационарный Меркурий, благодаря которому полстраны осталось без связи, и начинается период "моя твоя не понимать". Меркурий войдет в свою ретроградную фазу 13 декабря и заставит нас доделать все дела, связанные с учебой, отчетами, документами. Это период ретроспективного анализа своей жизни и действий. Все сферы, связанные с коммуникациями, переговорами, перевозками, связью, интернетом будут подвергаться задержкам и сбоям, ошибкам и непониманию того, чего от вас хотят.

В этот период не стоит подписывать важные бумаги, покупать дорогую технику, начинать строительство, открывать компании. Сосредоточьтесь на том, чтобы переделать проекты, что-то отремонтировать, пересмотреть условия договоров, поменять партнеров, условия поставок, линейку товаров, заменить сотрудников и свои мысли переключить на позитивные.

Думайте красиво, оптимистично. Не афишируйте свои планы и идеи. Допишите книги, доделайте ремонт, доработайте отчет или свой курс. Будьте внимательны в путешествиях, проверяйте свои билеты, на какой год и месяц они выписаны. Также постарайтесь не перепутать собственный паспорт с паспортом своего питомца.

Важный момент: новолуние 13.12 совпадает с началом ретроградного Меркурия и происходит в аспекте с капитанскими узлами. Фирмы и компании, у которых произошел сбой в этот период, получили кармический бумеранг.

Сбой в Монобанке произошел несколькими неделями ранее, когда Меркурий уже вошел в свою ретропетлю. Также наблюдались трудности с перечислением денежных средств с Моно на счета других банков.

Влияние стационарного Нептуна, который является и косвенным виновником потопа в киевском метро. В тот период, когда синюю ветку метрополитена начало подтапливать, он как раз выходил из своей ретроградной фазы в директное движение, чем спровоцировал наводнения, катаклизмы, связанные с трубопроводами и канализациями.

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