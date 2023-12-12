Тиара Жозефины: история уникального украшения шведской принцессы Виктории

Шведская королевская семья надела ослепительные драгоценности и элегантные платья на Нобелевский ужин в Стокгольме.

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Шведская королевская семья посетила почти в полном составе королевский Нобелевский ужин. И все дамы сияли драгоценностями. Особенно эффектно выглядела кронпринцесса Виктория, которая дополнила свое лиловое платье великолепной тиарой с аметистами. Украшение ранее принадлежало императрице Жозефине, супруге Наполеона Бонапарта. Об этом пишет Town and country

Ужин с нобелевскими лауреатами традиционно посетили старшие члены королевской семьи Швеции: наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, принцесса София, принц Карл Филипп, король Карл Густав XVI и королева Сильвия.

Ужин Нобелевских лауреатов

46-летняя наследница престола продемонстрировала сразу два эффектных наряда на мероприятиях, посвященных вручению Нобелевской премии. Одно было черно-белым с пышной юбкой, а второе – насыщенного лилового цвета.

Виктория сидела на ужине между ведущим физиком Пьером Агостини и известным химиком Мунги Бавенди — оба из которых были лауреатами почетной премии в своих областях в этом году.

И она явно не скучала, общаясь со своими соседями по столу.

Многочисленные фото продемонстрировали не только ее эффектный наряд, но и роскошные драгоценности.

Наследная принцесса Швеции выбрала платье от бренда Camilla Thulin. Ее пояса и броши – это были не просто украшения, а Королевский орден Серафимов и Орден королевской семьи Карла XVI Густава.

Кронпринцесса Виктория Фото: Kungahuset/Instagram

Ужин Нобелевских лауреатов Фото: Kungahuset/Instagram

Ранее она надевала это фиолетовое платье на одно плечо на государственный банкет в октябре прошлого года.

На ней также была наполеоновская аметистовая тиара, которую ее мать, королева Сильвия, надевала на мероприятия в прошлом году. И аметистовые серьги из этого же набора. А вот колье из этого комплекта Виктория решила не надевать.

Эти роскошные украшения с крупными аметистами и бриллиантами называют "наполеоновскими". Потому что их истоки можно найти при императорском дворе Наполеона Бонапарта во Франции начала девятнадцатого века.

Говорят, что первой владелицей аметистов была первая жена Наполеона Жозефина Богарне. Когда ее сын Эжен женился на принцессе Августе Баварской в ​​1806 году, аметисты предположительно были свадебным подарком императрицы Жозефины ее новой невестке. В свою очередь, Августа передала парюру (набор ювелирных украшений, подобранных по качеству камней, или по единству художественного решения) своей дочери, принцессе Жозефине Лейхтенбергской, очевидно, в качестве свадебного подарка, когда она вышла замуж за будущего короля Швеции и Норвегии Оскара I в 1823 году.

В комплект, полученный Жозефиной в подарок, входят огромные фиолетовые аметисты в золотой оправе, окруженные гроздями белых бриллиантов в серебре. Оригинальный комплект включал в себя большое колье, серьги, пару браслетов и большую брошь.

Кронпринцесса Швеции Виктория Фото: Getty Images

С тех пор аметисты находятся в коллекции семьи Бернадот. Особенно любила носить аметистовые украшения с различными бриллиантовыми тиарами из фамильных хранилищ королева Луиза, вторая жена короля Густава VI Адольфа.

После смерти королевы Луизы в 1965 году аметисты носили ее падчерицы, принцессы Хага. Позже, в 1976 году, принцесса Маргарета носила аметисты с тиарой королевы Софии на концерте в ночь перед свадьбой короля. А в 2010 году принцесса Дезире надела аметисты на свадьбу кронпринцессы Виктории.

Когда в 1976 году к семье присоединилась королева Швеции Сильвия, она стала часто носить фамильные драгоценности Бернадота, включая аметисты. Она приняла решение закрепить большое аметистовое ожерелье на оправе тиары, чтобы его можно было носить как диадему. Браслеты из набора были переделаны так, чтобы их можно было носить вместе как колье. Размер оригинального ожерелья был уменьшен на одну гроздь аметиста, когда его переделали в диадему, а эту дополнительную розетку теперь используют, как брошь или украшение для волос.

Именно так и носила ее кронпринцесса Виктория на ужине в этом году, украсив крупным аметистом волосы.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о драгоценностях императрицы Жозефины: ее бриллиантовом колье и диадеме. По слухам, эти драгоценности находятся где-то в Великобритании, но их уже давно никто не видел.