Драгоценности жены Наполеона: тайна исчезновения тиары Жозефины

После выхода на экраны исторического блокбастера Ридли Скотта, снова многих заинтересовало, куда исчезли бесценные колье и тиара императрицы Жозефины.

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Блокбастер "Наполеон" Ридли Скотта вызвал бурные дискуссии среди историков, напомнил о любви между Жозефиной и Наполеоном, а также о более материальных вещах. Таких, как, колье и тиара императрицы, которые она носила во время коронации 1804 года. После 1930-х драгоценности исчезли. Об этом пишет Daily Mail.

Ожерелье и тиара, которые, как утверждается, носила гламурная императрица Жозефина, были проданы семейной ювелирной фирмой Ogden из Харрогейта в 1930-х годах.

Но никто не знает, где сегодня находятся эти великолепные исторические украшения.

Полотно Жака-Луи Давида Фото: Wikipedia

"Было бы очень интересно узнать, что с ними случилось", — сказал совладелец Роберт Огден, который вместе с братом Беном представляет пятое поколение, управляющее семейной фирмой.

Бриллиантовое колье Жозефины Бонапарт было куплено в 1933 году их двоюродным дедушкой капитаном Уильямом Огденом. В газетной вырезке от 22 декабря того же года говорится, что ожерелье было куплено по "цене, которая не разглашается, но, как говорят, исчисляется тысячами фунтов".

В статье цитируют слова представителя семьи Огден, который отмечает, что это "прекрасная гамма бриллиантов, и они находятся в старинной золотой оправе того периода". Колье, как он упоминает, хранились в красном кожаном футляре с выгравированной короной и буквой "J" внизу. Приобрели колье у некоего "французского источника" в Лондоне.

А бриллиантовая тиара была изготовлена ​​для Жозефины, которую на большом экране сыграла Ванесса Кирби, для императорской коронации 1804 года.

Она была усыпана 1040 бриллиантами и весила более 250 каратов.

Сообщается, что тиара была продана компанией Огденов некоей "титулованной даме", чтобы она носила ее на коронации Георга V1 в 1937 году.

Тиара Жозефины Фото: Wikipedia

Огден сказал, что аристократическим покупателем, как сообщается, был сэр Роберт Монд, британский химик и археолог.

Сэр Роберт умер в 1938 году, а его вдова Мария-Луиза продала диадему ювелирной компании Van Cleef & Arpels в 1948 году.

Фирма рекламировала ее как "подарок" Наполеона его жене Жозефине и показывала в рекламе компании.

Тиару также одалживали княгине Монако Грейс, которая носила ее на Балу века, посвященном 100-летию Монте-Карло в мае 1966 года.

Роуз Кеннеди, мать президента Джона Кеннеди, также одолжила тиару в свое время.

В 1969 году тиара была представлена ​​на крупной парижской выставке, посвященной 200-летию со дня рождения Наполеона.

Знаменитая тиара со временем покинула коллекцию фирмы, но куда она делась – неизвестно.

Однако теперь возникли сомнения относительно того, действительно ли эта тиара принадлежала Жозефине. Французские историки отмечают, что то украшение, что называли "тиарой Жозефины", отличается от того, чтобы было изображено на картинах и в особенности на коронационном полотне Жака-Луи Давида, заказанном Наполеоном.

Жозефина на полотне Жака-Луи Давида Фото: Wikipedia

Говорят, что на создание картины ушло несколько лет, и большая часть ее была написана по памяти.

И именно этим изображением руководствовались художники по костюмам фильма Ридли Скотта "Наполеон", создавая коронационные украшения для Ванессы Кирби.

Какова бы ни была правда, но семья Огден и сейчас пытается выяснить, что случилось с двумя историческими предметами, прошедшими через их фирму много десятилетий назад.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю старинной тиары Стратморские розы, которую спустя 100 лет примерила Кейт Миддлтон.