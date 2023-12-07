Коштовності дружини Наполеона: таємниця зникнення тіари Жозефіни
Після виходу на екрани історичного блокбастера Рідлі Скотта, знову багатьох зацікавило, куди зникли безцінні кольє і тіара імператриці Жозефіни.
Блокбастер "Наполеон" Рідлі Скотта викликав бурхливі дискусії серед істориків, нагадав про кохання між Жозефіною та Наполеоном, а також про більш матеріальні речі. Таких, як, кольє і тіара імператриці, які вона носила під час коронації 1804 року. Після 1930-х коштовності зникли. Про це пише Daily Mail.
Намисто і тіару, які, як стверджується, носила гламурна імператриця Жозефіна, продала сімейна ювелірна фірма Ogden з Харрогейта в 1930-х роках.
Але ніхто не знає, де сьогодні знаходяться ці чудові історичні прикраси.
"Було б дуже цікаво дізнатися, що з ними трапилося", — сказав співвласник Роберт Огден, який разом із братом Беном представляє п'яте покоління, що керує сімейною фірмою.
Діамантове кольє Жозефіни Бонапарт купив 1933 року їхній двоюрідний дідусь капітан Вільям Огден. У газетній вирізці від 22 грудня того ж року йдеться про те, що намисто купили за "ціну, яка не розголошується, але, як кажуть, обчислюється тисячами фунтів".
У статті цитують слова представника сім'ї Огден, який зазначає, що це "чудова гама діамантів, і вони перебувають у старовинній золотій оправі того періоду". Кольє, як він згадує, зберігалися в червоному шкіряному футлярі з вигравіруваною короною і літерою "J" внизу. Придбали кольє у якогось "французького джерела" в Лондоні.
А діамантова тіара була виготовлена для Жозефіни, яку на великому екрані зіграла Ванесса Кірбі, для імператорської коронації 1804 року.
Вона була усипана 1040 діамантами і важила понад 250 каратів.
Повідомляється, що тіару продала компанія Огденів якійсь "титулованій дамі", щоб вона носила її на коронації Георга V1 1937 року.
Огден сказав, що аристократичним покупцем, як повідомляється, був сер Роберт Монд, британський хімік і археолог.
Сер Роберт помер 1938 року, а його вдова Марія-Луїза продала діадему ювелірній компанії Van Cleef & Arpels 1948 року.
Фірма рекламувала її як "подарунок" Наполеона його дружині Жозефіні і показувала в рекламі компанії.
Тіару також позичали княгині Монако Грейс, яка носила її на Балу століття, присвяченому 100-річчю Монте-Карло в травні 1966 року.
Роуз Кеннеді, мати президента Джона Кеннеді, також позичила тіару свого часу.
1969 року тіару представили на великій паризькій виставці, присвяченій 200-річчю від дня народження Наполеона.
Знаменита тіара з часом покинула колекцію фірми, але куди вона поділася — невідомо.
Однак тепер виникли сумніви щодо того, чи справді ця тіара належала Жозефіні. Французькі історики зазначають, що та прикраса, яку називали "тіарою Жозефіни", відрізняється від тієї, що була зображена на картинах, і особливо на коронаційному полотні Жака-Луї Давида, замовленому Наполеоном.
Кажуть, що на створення картини пішло кілька років, і більша частина її була написана по пам'яті.
І саме цим зображенням керувалися художники з костюмів фільму Рідлі Скотта "Наполеон", створюючи коронаційні прикраси для Ванесси Кірбі.
Хоч би яка була правда, але сім'я Огден і зараз намагається з'ясувати, що сталося з двома історичними предметами, які пройшли через їхню фірму багато десятиліть тому.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію старовинної тіари Стратморські троянди, яку через 100 років приміряла Кейт Міддлтон.