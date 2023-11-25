Стратморські троянди: історія тіари Кейт Міддлтон, яку ніхто не бачив 100 років

Красива витончена тіара з діамантовими трояндами раніше належала королеві-матері.

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Мати королеви Єлизавети II, Єлизавета Боуз-Лайон, часто носила тіару, названу The Strathmore Rose Tiara, або тіара Стратморські троянди. Адже це був її весільний подарунок від її батька. Але після прикраса надовго опинилася в забутті. І тільки днями "троянди" знову з'явилися на публіці завдяки Кейт Міддлтон, яка одягла старовинну прикрасу на прийом, влаштований на честь президента Південної Кореї в Букінгемському палаці. Vogue розповів історію тіари.

Єлизавета Боуз-Лайон вийшла заміж 1923 року за герцога Йоркського, майбутнього короля Георга VI.

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Корона з діамантовими квітами, що нагадують гірлянду з диких троянд, була спочатку куплена в Лондоні у ювелірної компанії Catchpole & Williams.

Єлизавета Боуз-Лайон у тіарі Стратморські троянди Фото: Getty

Це був весільний подарунок юній Єлизаветі від її батька, Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Глеміса, (пізніше графа Стратмора і Кінгхорна).

Її можна носити кількома способами: або насунувши на лоб, або закріпивши в зачісці, або її можна розібрати, щоб сформувати п'ять окремих брошок.

За словами сера Г'ю Робертса, автора книги "Діаманти королеви", тіара "відображає натуралістичний стиль прикрас для голови, популярний із середини XIX століття".

Після смерті королеви-матері 2002 року тіару успадкувала її дочка, королева Єлизавета II. Проте коштовність залишалася в королівському сховищі протягом десятиліть — як повідомляється, тіару не носили з 1930-х років. Ходили чутки, що, можливо, коштовність занадто пошкоджена або занадто крихка, щоб її можна було носити знову. Однак тепер принцеса Уельська дала нове життя рідкісній діамантовій діадемі.

Кейт Міддлтон була присутня на державній вечері в Букінгемському палаці на честь президента Південної Кореї Юн Сок Йоля і першої леді Кім Кон Хі, одягнувши рідкісну прикрасу, яку більшість поколінь королівських шанувальників ніколи раніше не бачили.

Кейт Міддлтон у тіарі Стратморські троянди Фото: Getty Images

На принцесі Вельській також була біла сукня від Jenny Packham із золотим оздобленням. Вона також носила Великий хрест Дами Королівського Вікторіанського Королівського ордену, який вручила їй 2019 року королева Єлизавета II за заслуги перед государем. Кейт Міддлтон завершила свій образ парою білих вечірніх рукавичок.

Нагадаємо, королева Камілла також одягла рідкісну тіару з колекції королівських тіар: тіару з бірманськими рубінами. Цю прикрасу покійна королева якраз носила часто.