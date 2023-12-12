Оля Полякова поделилась фирменным рецептом своего плова

Видеорецепт приготовления плова, подкрепленный шутками, певица показала на своей странице и призналась, что поклонники любят рецепты от Поляковой.

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Украинская "королева ночи" Оля Полякова поделилась с поклонниками своим фирменным рецептом приготовления плова. Видеоролик певица опубликовала в своем инстаграме.

"Как всегда я вернулась к вам со своими рецептами. Вижу, что эта рубрика зашла и именно поэтому держите. Невероятный плов! Плов по-Поляковски", — написала певица.

Для приготовления плова понадобятся такие ингредиенты:

0,5 килограмма пропаренного риса;

специи к плову — по вкусу;

3 целых головки чеснока;

1,5 килограмма мякоти баранины;

300 граммов курдюка баранины для жира;

300 граммов моркови;

500 граммов лука.

Способ приготовления

Сначала на огонь нужно поставить котел и хорошо его разогреть. Тем временем необходимо нарезать бараний курдюк и отправить его топиться в котел. Курдюк мы используем исключительно для получения жира, в котором и будет готовиться блюдо.

Далее шкварки из курдюка необходимо достать из казана, а в кипящий смалец отправить предварительно нарезанную мякоть мяса барана.

Тщательно жарим до золотистого цвета и достаем из казана. В оставшийся в казане сок отправляем жарить нарезанный полукольцами лук. Готовим до золотистости и добавляем предварительно нарезанную полосками морковь. Также жарим до золотистости. Все посыпаем приправами. Далее готовые овощи достаем в миску, а в казан возвращаем мясо. К мясу добавляем немного воды и тушим под крышкой минут 30.

Далее возвращаем к мясу поджаренные овощи, посыпаем тщательно приправой и добавляем рис. Оля Полякова отмечает, что использует для приготовления паренный рис, его не нужно дополнительно промывать перед приготовлением. Если у вас обычный рис, то перед приготовлением его нужно тщательно промыть, пока вода не станет прозрачной, и извлечь из воды уже перед самым приготовлением.

Далее сверху рис посыпаем приправами и солью, добавляем три головки чеснока и заливаем сверху водой, чтобы покрыла рис. Готовим под крышкой 30 минут. После снимаем крышку и делаем отверстия в рисе, чтобы испарилась лишняя влага.

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