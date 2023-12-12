58-летнего писателя Фредерика Бегбедера обвиняют в изнасиловании

Писатель ранее имел проблемы с полицией, однако на этот раз его обвиняют за домогательства к молодой девушки.

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Известного французского писателя Фредерика Бегбедера задержала полиция по подозрению в изнасиловании. Как пишет издание Le Parisien, его арестовали во вторник, 12 декабря в городе По (Франция).

Информацию о задержании известного писателя подтвердил прокурор Родольф Жарри.

Известно также, что писатель прибыл в участок уже со своим адвокатом. Сторона защиты пока никак не комментирует произошедшее.

Что же до самой сути. Автора известного бестселлера 99 франков подозревают в изнасиловании молодой девушки. Якобы писатель имел связь со своей постоянной партнершей, однако, как утверждает сама девушка, первая интимная связь в постели была с ее согласия, а вот второй раз писатель взял ее силой. Произошло это все в номере отеля, где парочка отдыхала.

Стоит отметить, что писатель уже не впервые имеет проблемы с полицией. Ранее против Фредерика Бегбедера было возбуждено уголовное дело из-за наркотиков. Тогда, в 2008 году, его задержали на Елисейских полях и обвинили в хранении и употреблении кокаина.

В июне 2022 года Фредерик признал свою вину, однако заявил, что больше нет никаких проблем с наркотиками.

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