13 декабря 2023 года: Евстратия, Авксентия, Евгения и других - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также прясть и ткать.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они пострадали от рук двух императоров, которые уничтожали христиан, Максимилиана и Диоклетиана. Это произошло, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.

Что нельзя делать 13 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

прясть и ткать;

есть мясные и молочные блюда;

пить алкоголь;

ругаться, сквернословить, сплетничать

Народные поверья и приметы:

огонь в печи белый — к потеплению, красный или желтый — к морозам;

ясный и морозный день — к богатому урожаю в следующем году;

кошка очень активно умывается — к холодной и ясной погоде;

если на протяжении дня погода часто меняется, то весь декабрь будет изменчивым;

если весь день идет снег, то и на Новый год будет снегопад.

День ангела празднуют:

Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.

Родились в этот день:

1893 год — Микола Хвылевой (наст. имя Николай Фитилев; погиб в 1933), украинский писатель и публицист;

1989 год — Тейлор Свифт, американская кантри-певица, автор песен, продюсер, режиссер, актриса.

А также в этот день:

1917 год — Украинская Центральная Рада официально образует Воздушный флот;

2004 год — Андрей Шевченко становится обладателем "Золотого мяча".