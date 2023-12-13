13 декабря 2023 года: Евстратия, Авксентия, Евгения и других - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также прясть и ткать.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Они пострадали от рук двух императоров, которые уничтожали христиан, Максимилиана и Диоклетиана. Это произошло, когда в Армении и Кападокии уверовали в Иисуса Христа. Тогда же правителям донесли, что по вере люди могут удалиться от Римской империи. Святые пытались разоблачить своих палачей в жестокости, проповедовали Слово Божие и помогали бедным.
Что нельзя делать 13 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- прясть и ткать;
- есть мясные и молочные блюда;
- пить алкоголь;
- ругаться, сквернословить, сплетничать
Народные поверья и приметы:
- огонь в печи белый — к потеплению, красный или желтый — к морозам;
- ясный и морозный день — к богатому урожаю в следующем году;
- кошка очень активно умывается — к холодной и ясной погоде;
- если на протяжении дня погода часто меняется, то весь декабрь будет изменчивым;
- если весь день идет снег, то и на Новый год будет снегопад.
День ангела празднуют:
Василий, Владимир, Герман, Евгений, Иван, Николай, Яков, Анастасия, Люция.
Родились в этот день:
1893 год — Микола Хвылевой (наст. имя Николай Фитилев; погиб в 1933), украинский писатель и публицист;
1989 год — Тейлор Свифт, американская кантри-певица, автор песен, продюсер, режиссер, актриса.
А также в этот день:
1917 год — Украинская Центральная Рада официально образует Воздушный флот;
2004 год — Андрей Шевченко становится обладателем "Золотого мяча".