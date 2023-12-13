Бренда Сонг, девушка Маколея Калкина, намекнула на их свадьбу

Бренд Сонг показала два кольца на безымянном пальце.

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Маколей Калкин и Бренда Сонг оказались в центре слухов, что они якобы официально женаты. Всего полторы недели назад звезда "Один дома" назвал ее "лучшим человеком, которого он когда-либо знал". На Аллее Славы открыли именную звезду актера. И он впервые вышел в свет с двоими своими сыновьями. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя звезда "Один дома" и 35-летняя актриса сериала "Сюита Зака ​​и Коди" спровоцировали слухи о браке, после того как Бренда показала два кольца на безымянном пальце.

Маколей Калкин и Бренда Сонг

Во время церемонии на Аллее славы Маколея Калкина в Голливуде 1 декабря, многие зоркие поклонники заметили еще одно кольцо рядом с обручальным кольцом Бренды.

Пара объявила о помолвке ​​еще в январе. Но с того времени на ее пальце рядом с обручальным кольцом с бриллиантом появилось еще одно, которое может указывать на то, что пара поженилась и сделала это тайно.

Тем временем ранее в этом месяце Маколей вышел на сцену перед семьей и друзьями и сказал, что Бренда дала ему цель в жизни.

"Ты абсолютно все. Ты мой чемпион. Ты не только лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты лучший человек, которого я когда-либо знал", — сказал актер, сдерживая слезы.

Бренда, которая стояла в стороне от подиума вместе с детьми, также не смогла сдержать слез.

Обращаясь к Бренде, Маколей не смог сдержать слез

"Ты дала мне цель в жизни и подарила мне семью. После рождения двух наших мальчиков вы стали тремя моими самыми любимыми людьми", — сказал актер.

Напомним, слухи об отношениях Маколея Калкина и Бренды Сонг впервые появились в июне 2017 года, а об их помолвке стало известно в январе 2022 года.

Их сын Дакота, названный в честь покойной сестры Маколея, появился на свет 5 апреля 2021 года. Их второй сын появился на свет незадолго до Рождества 2022 года. Маколей и Бренда долго не сообщали его имя. После пара признавшись, что малыша назвали Карсон.

Маколей Калкин со своей семьей Фото: Getty

Напомним, во время церемонии на Аллее Славы в Голливуде к Калкину присоединилась актриса Кэтрин О'Хара, которая сыграла его мать в двух фильмах "Один дома" 33 года назад.

"Один дома был, есть и всегда будет любимой глобальной сенсацией… причина, по которой семьи во всем мире не могут прожить и года, чтобы не посмотреть и не полюбить "Один дома", кроется в Маколее Калкине. Я знаю, что ты очень много работал, я знаю, что ты это сделал, но из-за тебя актерское мастерство выглядело как самое естественное занятие на свете", — сказала актриса, обняв своего коллегу и друга.