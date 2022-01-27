Звезда "Один дома" Маколей Калкин обручился с актрисой Брендой Сонг

Пара уже воспитывает девятимесячного общего сына Дакоту

Популярный актер Маколей Калкин, звезда фильмов "Один дома" и "Хороший сын" уже начинает планировать свадьбу. Он сделал предложение своей давней подруге и матери своего сына – актрисе Бренде Сонг. Об этом пишет People.

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О том, что 41-летний Маколей сделал предложение руки и сердца 33-летней Бренде сообщили журналисты. И хоть актеры пока не дали официального подтверждения, но Бренду сфотографировали в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на пальце.

[ + – ] Бренда Сонг и ее огромное обурчальное кольцо

Судя по всему, Маколей не поскупился и приобрел ради помолвки кольцо с огромным бриллиантом.

Напомним, Бренда и Маколей познакомились на съемках фильма "Земля перемен" в Таиланде. Они встречались четыре года, а в апреле прошлого года у них родился сын Дакота Сонг, названный в честь покойной сестры Калкина. Дакоту Калкин в 2008 году сбила машина.

До Бренды он был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом. Потом Калкин долгое время встречался с актрисой Милой Кунис. Но они расстались, и ходили слухи, что Маколей был так потрясен, что чуть не покончил с собой.

Ранее актер говорил, что очень хочет завести детей и семью. Особенно, когда понял, что время ускользает. "У меня язва или две, с которыми мне нужно разобраться, у меня проблемы с пищеварением, я думаю: "О, неужели это начало конца?", — шутил Калкин, объясняя свое желание стать отцом.

Также он признавался, что очень счастлив в отношениях с Брендой. "Я делаю это каждый вечер: упражнения для спины, потом принимаю горячую ванну, потом на очереди игра Castlevania на Nintendo, а потом я целую своих питомцев и ложусь спать с моей дамой. Я человек, который любит простые удовольствия", — признавался Калкин в интервью в прошлом году.