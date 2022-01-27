Зірка "Один вдома" Маколей Калкін побрався з акторкою Брендою Сонг

Пара вже виховує дев'ятимісячного спільного сина Дакоту.

Популярний актор Маколей Калкін, зірка фільмів "Один удома" та "Хороший син" уже починає планувати весілля. Він зробив пропозицію своїй давній подрузі та матері свого сина — акторці Бренді Сонг. Про це пише People.

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Про те, що 41-річний Маколей зробив пропозицію руки та серця 33-річній Бренді, повідомили журналісти. І хоч актори поки що не дали офіційного підтвердження, але Бренду сфотографували в Лос-Анджелесі з обручкою на пальці.

[ + – ] Бренда Сонг і її величезна обручка

Зважаючи на все, Маколей не поскупився і придбав заради заручин каблучку з величезним діамантом.

Нагадаємо, Бренда та Маколей познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Вони зустрічалися чотири роки, а в квітні минулого року в них народився син Дакота Сонг, названий на честь покійної сестри Калкіна. Дакоту Калкін у 2008 році збила машина.

До Бренди він був одружений з акторкою Рейчел Майнер, проте молодятам було лише по 17 років і цей шлюб закінчився розлученням. Потім Калкін довгий час зустрічався з акторкою Мілою Куніс. Але вони розлучилися, і ширилися чутки, що Маколей був настільки вражений, що мало не наклав на себе руки.

Раніше актор говорив, що дуже хоче завести дітей і сім'ю. Особливо коли зрозумів, що час вислизає. "У мене виразка чи дві, з якими мені потрібно розібратися, у мене проблеми з травленням, я думаю: "О, невже це початок кінця?" — жартував Калкін, пояснюючи своє бажання стати батьком.

Також він зізнавався, що дуже щасливий у стосунках із Брендою. "Я роблю це щовечора: вправи для спини, потім приймаю гарячу ванну, потім на черзі гра Castlevania на Nintendo, а потім я цілую своїх вихованців і лягаю спати з моєю дамою. Я людина, яка любить прості задоволення", — зізнавався Калкін в інтерв'ю минулого року.