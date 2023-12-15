Вечеринка Дракона: в чем встречать Новый год 2024 (фото)

Стилисты предупреждают: главное, чтобы новогодний наряд не затмил вас самих.

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До Нового года 2024 года осталось всего пару недель, а вы еще не определились с нарядом в новогоднюю ночь? Итальянское издание migliori предлагает несколько советов, которые, надеемся, пригодятся вам.

Прежде всего, конечно, ваш образ зависит от того, где вы собираетесь встречать Новый год — отправитесь за город, посетите бал или устроите домашнюю вечеринку, будете танцевать в dance-клубе или устроитесь перед камином вместе с любимым. Однако по-любому захотите, чтобы ваш новогодний образ был идеальным. Консультанты издания обращают ваше внимание на некоторые мелочи.

При этом они рекомендуют не забывать, что Новый год все же особый праздник, поэтому это хорошая возможность нарядиться креативно, попробовать что-то новое — море блесток, глубокое декольте, кружевное платье, яркий топ, узкие брюки. При этом важны аксессуары — сверкающие туфли на высокой шпильке, неожиданные балетки, яркий зажим в волосах или клатч со стразами, необычный вечерний макияж.

И не забываем про красное нижнее белье… которое согласно поверьям приносит удачу и процветание в новом году.

Модный красный

Самый модный цвет этого сезона — красный всех оттенков. Ваш наряд в красном может быть шелковым, трикотажным, с пайетками, причем это — коктейльное платье, брючный костюм, бальный наряд с открытыми плечами или образ роскошной леди с оголенной спиной. Главное, о чем предупреждают стилисты, — чтобы ваш наряд не затмил вас самих.

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Коктейльное платье

Это отличный вариант для новогодних вечеринок — как правильно, коктейльные платье короткие, но обязательно элегантные. Существует много разных стилей коктейльных платьев — с длинными рукавами, открытыми плечами, короткими рукавами, сарафанного стиля. Однако если вы собираетесь много танцевать и активно двигаться, стилисты рекомендуют, чтобы платье было все-таки не слишком короткое или узкое.

Длинное платье

Если вы собираетесь на торжественный вечер, официальное мероприятие с определенным дресс-кодом, платье-макси станет идеальным выбором. А изысканность образа вам помогут создать такие ткани, как шелк, бархат или атлас.

И не забудьте заранее примерить такое платье, чтобы определить длину и купить подходящую обувь.

Романтический тет-а-тет

Утонченное платье-бюстье выгодно подчеркнет вашу талию и линию декольте. При этом лучше всего подойдут теплые цвета, которые вызывают ощущение уюта и тепла.

Удобство и простота

Если вы предпочитаете что-то более удобное и не слишком обтягивающее, стилисты рекомендуют надеть юбку с воланами в сочетании с рубашкой, платье оверсайз или платье с принтом. Не ошибетесь, выбрав к этому наряду ботинки — это модный тренд.

Кроме того, уже много лет в тренде остается платье миди, которое также можно комбинировать и с грубыми ботинками, и с элегантными сапогами.

В горном шале

Для встречи Нового года в горах лучше всего одеться в теплую и удобную одежду, например, ветровку, шерстяной свитер, лыжные штаны и зимние ботинки. Обязательно возьмите с собой шапку, перчатки и шарф, чтобы не мерзнуть. Все просто и удобно.

Домашняя вечеринка

Для встречи Нового года дома выбирайте удобную, но в то же время элегантную одежду. Это может быть повседневное, но изысканное платье или костюм, уместный для неформальной праздничной обстановки.

Вместе с тем, по словам модных экспертов, многие уже несколько лет встречают Новый год в пижамах — шелковых, с рюшами, перьями, принтами. Таким образом вы даже можете создать новый тренд встречи Нового года.

Классика аксессуаров

Смелый и одновременно элегантный образ вам помогут создать серебряные и золотые украшения — лучшие цвета нынешней новогодней ночи.

Туфли — должны соответствовать длине вашего платья, а уже цвет зависит от того, какую роль они играют в вашем образе: дополнения, акцента или удобства. Кстати, консультанты утверждают, что всегда безопасный выбор — это черные туфли любого фасона.

Какие цвета предпочитает Дракон-2024

Наверное, уже практически все знают, что следующий год — это год Деревянного Дракона. Как утверждают астрологи, это год благополучия, поскольку именно этот Дракон олицетворяет в себе дух неба и земли, уравновешен, целеустремлен и спокоен.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на такую цветовую палитру новогодних образов — золотой, серебристый, красный, белый, зеленый. Казалось бы, простые и популярные цвета, однако они не всегда подходят то ли вашему наряду, то ли вашему духу. Поэтому попробуйте коричневый, фиолетовый и пурпурный различных оттенков.

А вот черный шоколад, насыщенный желтый, черный и синий цвета активный и темпераментный Дракон вряд ли приемлет — он всегда поддерживает тех, кто стремиться быть в центре внимания.

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