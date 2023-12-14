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Стиль жизни

14 декабря 2023 года: мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана - что сегодня нельзя делать

Мученики Аполлоний, Феотих и Ариан
Фото: Википедия | Мученики Аполлоний, Феотих и Ариан

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также гулять после заката.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они обитали в Египте и стали жертвами из-за своей веры в период правления императора Диоклетиана. В то время христиан подвергали массовым гонениям. Аполлоний, занимавшийся чтением священных текстов, длительное время скрывался. Из-за страха перед пытками он решил заплатить язычнику Филимону, чтобы тот притворился Аполлонием и принес жертвы идолам. Но на Филимона взошло озарение Божье и он уверовал во Христа.

Что нельзя делать 14 декабря:

  • есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
  • гулять после заката;
  • братья в руки веник.

Народные поверья и приметы:

  • тепло — лето тоже будет теплым;
  • ветер дует в одну сторону, но облака плывут в другую — к пасмурной и снежной погоде;
  • переменчивая погода — ждите оттепели;
  • ночью иней — к снегопаду днем.

День ангела празднуют:

Аполлон, Зосима, Илларион, Ипатий, Левко, Леонид и Филимон.

Родились в этот день:

1503 год — Нострадамус (Мишель де Нотрдам; ум. 1566), французский врач, алхимик, поэт, астролог и предсказатель;

1946 год — Джейн Биркин (ум. 2023), англо-французская актриса театра и кино, певица.

А также в этот день:

1901 год — в Лондоне проводят первый турнир по настольному теннису;

1911 год — человек впервые покоряет Южный полюс.