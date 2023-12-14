Стало известно, кто из королевской семьи больше всего работал в 2023 году

Иностранные СМИ проанализировали, кто из королевской семьи лучше всего работал в 2023 году, который подбегает к концу.

Related video

Самой трудолюбивой из королевской семьи в 2023 году была 73-летняя британская принцесса, дочь королевы Елизаветы II, Анна. Как пишет издание The Telegraph, по данным Судебного циркуляра, в котором ведется вся отчетность королевской семьи, за год принцесса имела 457 рабочих встреч, визитов связанных с работой. Кроме этого, принцесса Анна стала самой трудолюбивой женщиной в их семье.

Вторую строчку занял король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций, а также прямой наследник Елизаветы II, старший брат Анны, Чарльз III. Он стал самым трудолюбивым мужчиной в королевской семье. За год, который подходит к концу он побывал на 425 рабочих встречах и визитах.

Чарльз III посетил "Праздник ремесла" в Хайгроув-хаусе Фото: www.telegraph.co.uk

Стоит отметить, что эти двое — принцесса Анна и король Чарльз III, в прошлом году также были наиболее продуктивными и трудолюбивыми членами королевской семьи.

Интересно, что и в прошлом году самой трудолюбивой также была принцесса Анна, а ее брат также занимал второе место.

Как рассказал королевский биогрф Дики Арбитер, обычно принцесса имеет несколько выходов в свет за день, а вот большая часть работы короля, чаще всего находится за кулисами. Конечно закулисье не вносится в Судебный циркуляр.

Известно, что в неделю принцесса Анна имела в своем рабочем графике по 12-14 выходов в неделю. Что не скажешь о принце Уильяме и его жене Кейт Миддлтон. Парочка на публике появлялась раз в неделю, в лучшем случае — два раза.

Третью строчку в королевской семье самых трудолюбивых занял 59-летний принц Эдвард. За год он провел 297 публичных выходов.

Четвертое и пятое место достались женщинам. Так, 76-летняя королева Великобритании, вторая жена Чарльза III, королева Камилла имела 233 рабочие встречи, а вот 58-летняя жена принца Эдварда, герцога Эдинбургского, младшего сына Елизаветы II и принца Филиппа, герцогиня Эдинбургская, Софи — побывала на 219 встречах.

Шестое место разделили трое мужчин из королевской семьи — Принц Уэльский Уильям, двоюродный брат покойной королевы Елизаветы принц Ричард, герцог Глостерский, Ричард Виндзор. Они появились на публике 172 раза.

41-летняя Принцесса Уэльская и жена принца Уэльского Уильяма, Кейт Миддлтон, появилась на рабочих встречах 128 раз за весь год. Что не скажешь о жене принца Ричарда, Биргитт, она побывала на публике лишь 69 раз.

Напомним, Брат Кейт Миддлтон и его жена впервые показали маленького сына публике.