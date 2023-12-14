"От злой мачехи": Кэтрин Зета-Джонс поздравила пасынка с днем рождения (фото)

Старший сын Майкла Дугласа отметил 45-летие.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поздравила своего пасынка Кэмерона с 45-летием. Снимками именинника звезда экрана делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"Танцуй так, будто это твой день рождения! С днем рождения моего пасынка Кэмерона Дугласа. С любовью от твоей.... о, такой злой мачехи", — написала жена американского актера Майкла Дугласа, 79.

На фото первенец мужа Кэтрин Зеты-Джонс позировал с домашним любимцем. Именинник продемонстрировал свои татуировки на руках.

Сын Майкла Дугласа

Впоследствии британская актриса также опубликовала фото Кэмерона, который бежит навстречу океану.

"Бежит в новый год", — написала Кэтрин Зета-Джонс.

Сын Майкла Дугласа Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

Кэмерон Дуглас, который также пошел по стопам отца и стал актером, родился в 1978 году. Первенец Майкла Дугласа появился в его союзе с кинопродюсером Диандрой Люкер. Пара развелась в 2000 году. Тогда же актер женился на Кэтрин, от которой воспитывает двоих детей — 23-летнего сына Дилана и 20-летнюю дочь Кэрис.

Майкл Дуглас с женой и сыном Фото: Getty Images

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс отдыхала с мужем и сыном в Индии.

Также Фокус писал о появлении Кэтрин Зеты-Джонс на публике в платье с розовым шлейфом.