Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в платье с розовым шлейфом (фото)
Знаменитость посетила культурное событие в Индии с семьей.
54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в роскошном платье со шлейфом. Снимком жена Майкла Дугласа, 79, делится в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.
Звезда сериала "Венздей" накануне посетила индийский кинофестиваль. Для публичного появления в штате Гоа Зета-Джонс выбрала приталенное темное платье с открытыми плечами и розовым шлейфом от Greta Constantine.
Черные длинные волосы знаменитость оставила распущенными и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.
"Легендарный актер Майкл Дуглас и жена Кэтрин Зета-Джонс выражают свою сердечную благодарность за их большой прием в Индии!!!" — отмечают на странице Министерства информации и телерадиовещания Индии.
"Я хотела бы поблагодарить всех индийцев за гостеприимство, щедрость и радушие", — сказала Кэтрин.
На фестивале в Гоа британская актриса появилась в компании своего мужа Майкла Дугласа и их сына Дилана. Дочери Кэрис в этот день с семьей не было.
Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили 23-ю годовщину бракосочетания.
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