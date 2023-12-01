Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в платье с розовым шлейфом (фото)

Знаменитость посетила культурное событие в Индии с семьей.

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54-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в роскошном платье со шлейфом. Снимком жена Майкла Дугласа, 79, делится в своем Instagram с более чем 5 млн подписчиков.

Звезда сериала "Венздей" накануне посетила индийский кинофестиваль. Для публичного появления в штате Гоа Зета-Джонс выбрала приталенное темное платье с открытыми плечами и розовым шлейфом от Greta Constantine.

Черные длинные волосы знаменитость оставила распущенными и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Кэтрин Зета-Джонс Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

"Легендарный актер Майкл Дуглас и жена Кэтрин Зета-Джонс выражают свою сердечную благодарность за их большой прием в Индии!!!" — отмечают на странице Министерства информации и телерадиовещания Индии.

"Я хотела бы поблагодарить всех индийцев за гостеприимство, щедрость и радушие", — сказала Кэтрин.

Кэтрин Зета-Джонс с семьей в Индии

На фестивале в Гоа британская актриса появилась в компании своего мужа Майкла Дугласа и их сына Дилана. Дочери Кэрис в этот день с семьей не было.

Напомним, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас отметили 23-ю годовщину бракосочетания.

Также Фокус писал об образе Белоснежки Кэтрин Зеты-Джонс на Хэллоуин 2023.