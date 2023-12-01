Кетрін Зета-Джонс зʼявилася на публіці в сукні з рожевим шлейфом (фото)

Знаменитість відвідала культурну подію в Індії з родиною.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс зʼявилася на публіці в розкішній сукні зі шлейфом. Знімком дружина Майкла Дугласа, 79, ділиться у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

Зірка серіалу "Венздей" напередодні відвідала індійський кінофестиваль. Для публічної появи у штаті Гоа Зета-Джонс обрала приталену темну сукню з відкритими плечима та рожевим шлейфом від Greta Constantine.

Чорне довге волосся знаменитість залишила розпущеним та зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Кетрін Зета-Джонс Фото: Catherine Zeta-Jones/Instagram

"Легендарний актор Майкл Дуглас та дружина Кетрін Зета-Джонс висловлюють свою сердечну вдячність за їхній великий прийом в Індії!!" — зазначають на сторінці Міністерства інформації та телерадіомовлення Індії.

"Я хотіла би подякувати всім індійцям за гостинність, щедрість та привітність", — сказала Кетрін.

Кетрін Зета-Джонс з родиною в Індії

На фестивалі в Гоа британська акторка зʼявилася в компанії свого чоловіка Майкла Дугласа та їхнього сина Ділана. Доньки Керіс цього дня з родиною не було.

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас відзначили 23-ту річницю одруження.

Також Фокус писав про образ Білосніжки Кетрін Зети-Джонс на Геловін 2023.