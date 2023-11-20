Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас привітали одне одного з річницею весілля (фото)

Акторське подружжя уклало шлюб у 2000 році. Наразі вони виховують двох спільних дітей.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала з річницею весілля Майкла Дугласа, 79. Архівними кадрами зірка екрану ділиться у своєму Instagram.

"Сьогодні святкуємо 23 роки шлюбу. Дорогий Майкле, твоя Нобелівська премія миру чекає. Люблю тебе… від твоєї дорогої дружини, золота медаль пошани", — написала мама двох дітей.

Зокрема Зета-Джонс показала фото з весілля з американським актором, яке відбулося у 2000 році. Тоді ж народився їхній син Ділан (8 серпня). Через три роки на світ зʼявилася донька зіркового подружжя Керіс. Окрім двох дітей від Кетрін, Дуглас став батьком сина Кемерона, який народився у 1978 році в союзі актора та кінопродюсерки Діандри Люкер. Це був перший шлюб Майкла Дугласа, який тривав 23 роки.

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Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

"Міцно обіймаю вас обох. Ми любимо вас і бажаємо найкращого дня!", "Вітаю з річницею!", "Кохання Кохання Кохання", — пишуть у коментарях фоловери британської знаменитості.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з донькою Керіс Фото: Getty Images

"Не можу дочекатися 24!" — привітав дружину також сам Дуглас.

"Люблю тебе, коханий, нехай наш танець ніколи не закінчується", — відповіла зірка фільму "Маска Зорро".

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

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