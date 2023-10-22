Кетрін Зета-Джонс привітала батьків з 57-ю річницею одруження (фото)

Патрісія Джонс і Девід Джеймс Джонс одружилися у 1966 році та виховали трьох дітей.

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54-річна британська акторка Кетрін Зета-Джонс привітала батьків з 57-ою річницею одруження. Архівними фото та словами привітань зірка серіалу "Венздей" ділиться у своєму Instagram з понад 5 млн підписників.

"Вітаю моїх маму і тата з ювілеєм! 57 років подружнього щастя. Сьогодні я вручаю вам Нобелівську премію миру. З моєю нескінченною повагою, вдячністю та любов'ю", — написала Зета-Джонс.

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Кетрін Зета-Джонс зворушила підписників знімком з Майклом Дугласом (фото)

На першому чорно-білому фото акторка позує між батьками у блискучій сукні. На інших двох кадрах Патрісія Джонс і Девід Джеймс Джонс постали вдвох, зокрема за поцілунком.

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Батьки Кетрін Зети-Джонс

"У вас з мамою одне гарне обличчя та посмішка", "Бажаю щасливої 57-ї річниці весілля вашим чарівним мамі і татові і сподіваюсь, що вони проведуть чудовий день разом", "З річницею", — приєднуються до привітань фоловери британської зірки.

Зазначимо, що, окрім доньки Кетрін, подружжя також виховало двох синів — Ліндона та Девіда.

Сама ж акторка з 2000 року одружена з Майклом Дугласом, від якого народила двох спадкоємців — доньку Керіс та сина Ділана.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас з дітьми Фото: Instagram michaelkirkdouglas

Нагадаємо, Кетрін Зета-Джонс пригадала, як ходила з родиною до Букінгемського палацу.

Також Фокус писав про літнє побачення Майкла Дугласа з дружиною в Італії.