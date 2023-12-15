Во время выступления на сцене умер известный бразильский певец

Накануне выступления певец признался своим друзьям, что чувствует себя уставшим.

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Известный бразильский певец Педро Энрике, которому было всего 30-лет, внезапно умер во время выступления на сцене, которое транслировали в онлайне. Видео опубликовали в ютубе на странице Cute NEWS.

Происшествие случилось в городе Фейра-де-Сантана (Бразилия), где молодой исполнитель выступал на частном церковном служении в среду, 13 декабря.

На видеоролике, который быстро разнесся в сети видно, как Педро эмоционально исполняет песню, а затем внезапно падает на спину. Сразу к нему начали подбегать члены команды. Люди в зале были шокированы от происходящего.

Организаторы срочно вызвали скорую, которая госпитализировала певца. Однако в больнице лишь констатировали смерть молодого исполнителя. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.

Уже впоследствии стало известно, что перед выступлением Педро жаловался своим друзьям, что чувствует усталость.

У молодого певца осталась жена и маленькая дочь, которая родилась в октябре этого года.

Отметим, что свой карьерный путь Педро Энрике начал в 2015 году. Парень опубликовал несколько собственных песен на своем ютубе, впоследствии присоединился к местной группе. Через некоторое время они написали свой первый альбом.

В 2019 году Энрике начал сольный проект и представил свою первую песню. Незадолго до смерти он поделился с поклонниками, что уже вскоре представит им новый проект.

Напомним, умер актер из сериала "Баффи — победительница вампиров".